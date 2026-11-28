En la jornada del pasado jueves 26 de noviembre del Congreso Nacional de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), la presencia de Iván Cepeda, excandidato presidencial y senador del Pacto Histórico, generó una fuerte molestia en un amplio sector de los cerca de 1.500 empresarios que asistieron al evento.

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SEMANA conoció que buena parte de los asistentes abandonó el recinto y, en medio de las actividades, una imagen de un abrazo entre el parlamentario del petrismo y José Félix Lafaurie, presidente del gremio, detonó de forma definitiva la relación entre la federación y el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

La presencia de Iván Cepeda en el Congreso Nacional de Ganaderos generó molestias entre los empresarios asistentes al evento. Foto: FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

El mandatario colombiano publicó la foto en sus redes sociales y aseguró que Lafaurie “teje alianzas” con Cepeda, a quien calificó como “el cómplice de los verdugos de los ganaderos, el derrotado que no acepta el mandato del pueblo”.

“Quien es capaz de contemporizar con los enemigos de la República para aferrarse a sus prebendas no representa a los ganaderos, se representa a sí mismo”, dijo De La Espriella en X. Anunció que no necesita “intermediarios” para hablar con los empresarios del sector, “sin contar con aquellos que están dispuestos a vender a sus agremiados”.

Lafaurie se defendió de las críticas, asegurando que invitó a todos los congresistas al congreso y que “asistieron varios”, no solo Cepeda. “Como presidente de Fedegán, me correspondía recibirlo con la misma consideración que a los demás”.

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Pero en redes sacaron a relucir que la relación de Lafaurie con Cepeda viene de mucho antes. El senador le planteó al líder gremial colaborar con la compra de tierras para la reforma agraria en 2022 y en noviembre del mismo año fueron compañeros de la delegación del Gobierno Petro en los diálogos con la guerrilla del ELN.

Lafaurie, en campaña, calificó a Cepeda como un “hombre ponderado y reflexivo”, y hasta dijo que sería mejor presidente que Petro, pese a que finalmente expresó su respaldo a De La Espriella.

La ruptura entre José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, y Abelardo De La Espriella rompe la interlocución entre el Gobierno y el gremio. Foto: FOTO: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA/FOTO: GUILLERMO TORRES-SEMANA

María Fernanda Cabal, líder del nuevo Partido Republicano y exsenadora del Centro Democrático, aseguró que su esposo “terminó mal parqueado” en la foto y reiteró: “Jamás vamos a estar aliados con ningún comunista”.

Sin embargo, en medio del quiebre, se conoció la fisura que llevó al completo distanciamiento entre los Lafaurie Cabal y el presidente De La Espriella. El periodista Néstor Morales, en la emisión del viernes del programa Mañanas Blu, reveló que la exsenadora habría ido a la Embajada de Estados Unidos en Colombia a “hablar mal” del entonces candidato presidencial.

De acuerdo con el periodista, fue el mismo Marco Rubio, secretario de Estado del país norteamericano, quien le habría contado a De La Espriella lo dicho por Cabal en la antesala de las elecciones presidenciales.

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“María Fernanda Cabal atacó a Abelardo De La Espriella cuando era candidato presidencial. Gana, para infortunio de ellos, Abelardo De La Espriella”, informó Morales en un clip, que luego Miller Soto, vocero del Gobierno nacional, confirmó en sus redes sociales: “Esto es cierto”.

Cabal reaccionó asegurando que era “mentira” de Miller Soto, a quien retó a “confirmar con la embajada americana cuál fue mi última reunión oficial con algún funcionario”, que dijo que fue “hace más de año y medio”.

Según el Gobierno nacional, el quiebre entre los Lafaurie Cabal y De La Espriella se dio porque María Fernanda Cabal “habló mal” del ahora presidente en la Embajada de Estados Unidos. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“¿Cuál es la amenaza que yo represento? ¿Les molesta el Partido Republicano? Yo he sido aliada incondicional, antes y después de este Gobierno”, resaltó la exsenadora en un video en sus redes sociales, al cual Soto respondió reafirmándose en lo dicho: “Quien debía confirmar todo lo confirmó hace rato”.

El mismo viernes, al cierre del congreso, Lafaurie se refirió a las acusaciones del presidente De La Espriella: “A mis 70 años merezco un poco de respeto. Mi vida ha sido controversial por mi carácter, pero más recta, difícil”.

Además, dijo que no es un “traidor a la patria” y pidió a los ganaderos “bajar los ánimos” y no comenzar una “confrontación” con el Gobierno nacional.

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La auditoría al fondo

SEMANA conoció que las dudas más serias del Gobierno de Abelardo De La Espriella, en particular del Ministerio de Agricultura, giran en torno al manejo de los recursos del Fondo Nacional del Ganado. Son dineros públicos que salen de una cuota obligatoria sobre la venta de leche y el sacrificio de ganado. Con ellos se financian programas como la vacunación contra la fiebre aftosa y la asistencia técnica.

Fedegán manejó esos recursos de 1994 a 2015. Fiduagraria quedó a cargo durante los tres años siguientes y Fedegán recuperó el fondo en 2019, en el gobierno de Iván Duque, con un contrato que vence en 2029.

Cifras que hizo públicas el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, indican que entre 2019 y 2025 el fondo recaudó cerca de 1,1 billones de pesos. Según la norma, el pago por administrar el fondo sería del 5 por ciento del recaudo anual, que iría directamente a Fedegán.

El Fondo Nacional del Ganado, cuyos recursos son objeto de una auditoría forense ordenada por el Ministerio de Agricultura, quedó en el centro de la disputa entre el Gobierno y Fedegán, que podría perder la administración de esos dineros si se documentan irregularidades. Foto: FEDEGAN - API

Los estados financieros del fondo registraron 41.049 millones de pesos por ese concepto entre 2019 y 2025, y SEMANA conoció que, a finales de este año, la cifra sería de aproximadamente 55.000 millones de pesos.

El 3 de noviembre, en una reunión con gremios de carne y leche, Dangond cuestionó los resultados de la inversión y le pidió a Lafaurie que se retirara: “Si usted no va a respetar las reglas, se retira de aquí y me respeta”.

Diez días después, el MinAgricultura abrió un concurso por 658,8 millones de pesos para contratar una auditoría forense al fondo. La firma revisará los gastos, contratos con terceros y partes vinculadas en los últimos años, así como también deberá verificar cómo se calculó la remuneración de Fedegán.

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El 25 de noviembre, mientras arrancaba el Congreso Ganadero en Valledupar, un juez le ordenó a Fedegán completar las respuestas a 61 requerimientos del Ministerio de Agricultura, con sus soportes, en las 48 horas siguientes a la notificación. Lafaurie sostuvo en X que el gremio había entregado la información, que la cartera tenía constancia de recibido y que, además, eran cerca de 190 gigabytes de documentos.

Sin embargo, el cronograma de la auditoría sigue y se espera que el primero de diciembre empiece el proceso de revisión. La firma deberá entregar su informe final a más tardar el 31 de diciembre, y la cartera revisará los hallazgos en los primeros meses de 2027.

La fotografía de José Félix Lafaurie e Iván Cepeda durante el Congreso Nacional de Fedegán generó una fuerte controversia política, luego de que el presidente De La Espriella cuestionara públicamente al dirigente gremial por el acercamiento con el senador del Pacto Histórico. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Fedegán cuestionó el tiempo previsto para la revisión y pidió a la Procuraduría y a la Contraloría vigilar el proceso.

SEMANA conoció que, si la auditoría documenta irregularidades en el manejo de los recursos, el Gobierno buscará quitarle a Fedegán la administración del fondo antes de que venza su contrato.

La foto de José Félix Lafaurie con Iván Cepeda precipitó el quiebre con De La Espriella. La pelea venía de antes, pero las cuentas del Fondo Nacional del Ganado, que ahora son objeto de una auditoría forense, podrían costarle a Fedegán, gremio que perdió la interlocución con el Ejecutivo, la administración de esos recursos, vitales para los ganaderos.