Desde el 12 de agosto, el escrito de acusación contra el expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa, por las presuntas irregularidades en la campaña Petro Presidente 2022, duerme el sueño de los justos. En dos oportunidades se ha intentado presentar ante un juez de conocimiento, pero no ha sido posible por los aplazamientos solicitados por Roa.

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Pues bien, en este tiempo, como revela SEMANA, el expresidente de Ecopetrol empezó un movimiento tras bambalinas con el fin de tumbar la sanción que le impuso el Consejo Nacional Electoral (CNE) por presentar información falsa o manipulada en los documentos contables y financieros de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño. Esta es la columna vertebral del proceso penal contra Ricardo Roa.

El expresidente de Ecopetrol pretende tumbar la sanción del CNE por la violación de los topes de campaña, con el fin de enfrentar el proceso penal sin esa sombra. Foto: FOTO: suministrada a semana - API

De la sanción a lo penal

La dilación del proceso penal tendría una motivación de fondo. Si Roa logra la nulidad de la sanción administrativa, como pretende, se quedaría sin piso la acusación por el delito de violación de topes o límites de gastos de campañas electorales.

En el documento de 142 páginas conocido por SEMANA, Roa insiste en que la sanción que le impuso el CNE, en abril de 2026, estuvo “fuera de tiempo”.

Su defensa afirma que la demanda para que se revisaran las supuestas irregularidades en la campaña Petro Presidente se tenía que radicar 30 días después de la elección. Según sus cuentas, debió presentarse a más tardar en julio de 2022.

“La queja que originó este expediente llegó más de seis meses después. Además, la potestad sancionatoria de tres años ya había caducado cuando el acto (la sanción contra Roa en el CNE) se notificó”, reclama el expresidente de Ecopetrol.

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La demanda se apega a estos límites de tiempo para asegurar que no se podía emitir ningún tipo de sanción. Como si fuera poco, puso en duda la facultad sancionatoria que tenía el CNE, asegurando que ya había caducado por las demoras en la evaluación de este caso. Omitiendo así un fallo del Consejo de Estado que resolvió todas las dudas sobre la competencia en la investigación.

El expresidente de Ecopetrol insiste en que la sanción debía emitirse en un plazo de tres años desde la elección. Esto sin tener en cuenta que durante meses atacaron el expediente con recusaciones, solicitudes de nulidad, impedimentos y conflictos de competencias.

La demanda se apega a estos límites de tiempo para asegurar que no se podía emitir ningún tipo de sanción. Foto: FOTO: suministrada a semana - API

La factura de la discordia

“Calculó mal el gasto y declaró un exceso que no existe. Sumó como gasto un crédito que se devolvió y erogaciones de otra campaña. Partió de una cifra que no depuró, en la que una factura está registrada dos veces y en la que figuran gastos que, con el criterio que el propio acto, aplicó en la segunda vuelta. Además, trató como omitida una factura de Caracol que el proveedor expidió después de la elección y que la campaña declaró en la segunda vuelta. Corregida la cuenta, la campaña quedó por debajo del tope”, se lee en el reclamo judicial de la defensa de Roa.

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A lo largo de toda la demanda, Roa intenta sacudirse de cualquier irregularidad con los gastos de la campaña y la superación de los topes electorales.

Para esto, se aferra a tecnicismos y a la letra pequeña de la ley que regula las campañas: “Tasó las multas sin criterios previos, sobre una base que no es legal y por encima del máximo. La ley fija la multa entre el 1 y el 10 por ciento de los recursos desembolsados por el Estado; el acto usó otra base y aplicó en primera vuelta dos porcentajes que suman 16,63 por ciento”.

Roa intenta sacudirse de cualquier irregularidad con los gastos de la campaña y la superación de los topes electorales. Foto: FOTO: suministrada a semana - API

La Fiscalía

Sin embargo, frente a estas excusas, la Fiscalía General tiene bases sólidas para cuestionar el actuar de Roa en la presentación de los informes financieros y contables, al intentar darle apariencia de legalidad a los gastos de la primera y segunda vuelta presidencial.

“En concreto, bajo su gerencia, hubo gastos por 358,586 millones de pesos (...), los cuales habrían sido registrados como gastos de segunda vuelta, pese a haber correspondido a la primera vuelta presidencial y no a la segunda, como se registró”, reseña la Fiscalía citando informes técnicos de las finanzas de la campaña.

En este sentido, el ente investigador es claro y reiterativo al advertir que con estas maniobras intentaron maquillar las cifras, para evitar llamar la atención de las autoridades.

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En el escrito de acusación, la Fiscalía General se centró en los misteriosos y millonarios aportes hechos por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y la Unión Sindical Obrera (USO).

En total, fueron 500 millones de pesos aportados por Fecode para la primera vuelta presidencial, que nunca aparecieron en los informes enviados al CNE.

En el escrito de acusación, la Fiscalía General puso el foco en los millonarios aportes de origen cuestionado realizados por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y la Unión Sindical Obrera (USO). Foto: FOTO: suministrada a semana - API

De forma, no de fondo

Sin embargo, la defensa de Roa no hace referencia al ingreso comprobado y reconocido de este dinero, sino que se refiere a la cuenta de campaña: “Atribuyó a la campaña operaciones de terceros. El aporte de Fecode, los pagos a testigos electorales y los recursos de la Unión Sindical Obrera (USO) no entraron a la cuenta única de la campaña ni fueron ordenados, recibidos o conocidos por ella”, señala la demanda.

Esto, pese a que el mismo líder sindical Nelson Alarcón, delegado por el Comité Ejecutivo de Fecode, reconoció, en agosto de 2023, haber realizado el aporte para la campaña que apoyaban.

En esa oportunidad, Alarcón reconoció que existieron muchas trabas para la entrega de ese aporte por las barreras legales. “El cheque tuvo que anularse varias veces y volver a hacer para donar a la Colombia Humana”, afirmó.

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De este cheque, destaca la Fiscalía, no existe el más mínimo rastro en los informes de la campaña petrista liderada por Ricardo Roa.

Por su parte, la USO donó otros 500 millones de pesos repartidos en dos tandas: 121 millones para la primera vuelta y 379 millones de pesos para la segunda. De estos aportes tampoco quedó rastro.

El problema jurídico en este caso radica en el hecho de que ni Fecode ni la USO podrían hacer estas donaciones, porque la ley prohíbe a personas jurídicas apoyar económicamente las aspiraciones presidenciales.

Consejo Nacional Electoral de Colombia. Foto: FOTO: suministrada a semana - API

Contra el conjuez

En otro de los puntos de la demanda, se cuestiona directamente el papel del conjuez Majer Nayi Abushihab, acusándolo de haber participado en la decisión que sancionó la campaña presidencial de Gustavo Petro, pese a que, según los demandantes, tenía vínculos profesionales y litigiosos que comprometían su imparcialidad y existía una recusación pendiente.

“Expedición irregular y violación de la garantía de imparcialidad: el voto que completó la mayoría legal fue el de un conjuez cuya recusación no se resolvió antes de decidir”, señala la demanda de Roa, al citar que Abushihab es cercano al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien tiene una enemistad política declarada con el expresidente Gustavo Petro.

Con estos argumentos, Roa busca anular la millonaria sanción: “La nulidad solicitada exige resolver hechos y consecuencias separados: qué operación se probó, cómo se atribuyó a la campaña y a cada vuelta, qué efecto tuvo en el gasto, qué conducta corresponde a cada demandante y cuál norma habilita y cuantifica la obligación. La existencia de una operación no resuelve por sí sola todas esas preguntas”.

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“Por las razones desarrolladas, se solicita acceder a las pretensiones principales y declarar la nulidad integral de los dos actos demandados. Subsidiariamente, se pide declarar la nulidad en el alcance probado, excluir las partidas indebidamente imputadas y las duplicaciones, individualizar la responsabilidad y determinar únicamente las obligaciones que conserven fundamento legal y probatorio”, agrega la demanda.

Hasta el momento, no existe nueva fecha para la formalización del escrito de acusación contra Roa, pero sigue dando largas mientras trata de tumbar la sanción del Consejo Nacional Electoral. El expresidente de Ecopetrol enfrenta otro proceso judicial por un presunto tráfico de influencias que le permitió adquirir por un valor mucho menor al comercial un lujoso apartamento en el nororiente de Bogotá. Esta acusación también ha sido aplazada en dos oportunidades.