El escándalo de los ‘sexocontratos’ revelado por SEMANA le abrió un nuevo frente judicial al expresidente Gustavo Petro y a la exsenadora María José Pizarro. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar contra las dos figuras políticas del Pacto Histórico, para verificar si existen méritos de iniciar un proceso penal por las denuncias hechas por Deicy Jiménez.

El despacho del magistrado Javier Fonseca, ponente en este proceso, inició esa nueva etapa en la investigación con el fin de determinar si existieron conductas consideradas como delito, recaudar pruebas para identificar los hechos y realizar diligencias reservadas que permitan avanzar en el caso.

Este proceso contra Petro y Pizarro arrancó cuando la Sala de Instrucción recibió las denuncias relacionadas con los hechos que narró en entrevista exclusiva con SEMANA, Deicy Jiménez.

La mujer era una excontratista del Estado que denunció al expresidente Gustavo Petro por presuntamente haberle entregado contratos a cambio de encuentros íntimos. Jiménez reveló cómo era su relación con el exmandatario, hace cuánto tiempo y hasta publicó videos sobre los encuentros que tuvieron.

Corte Suprema ordena inspección al Congreso por los ‘sexocontratos’ de Deicy Jiménez en la era Petro

De hecho, contó cómo operaba la supuesta red de mujeres que ha sido conocida como las “mariposas amarillas” para prestarle servicios sexuales al exmandatario. “Son mujeres jóvenes y muchas de ellas webcam; la mayoría son bachilleres”, dijo en su momento.

Después de que se conoció dicha denuncia, a finales de octubre de este año, la Corte recibió la declaración de Deicy Jiménez en el proceso contra Petro y Pizarro. Para esa época, la defensa de la excontratista era liderada por Felipe Caballero, quien aseguró que iba a entregar todas las pruebas detrás de este escándalo. A los pocos días, Caballero renunció.

La Corte Suprema de Justicia también ha avanzado en este caso con la inspección que ordenó al Congreso de la República, para recolectar los contratos que tuvo Jiménez con la vicepresidencia del Senado, justo cuando la lideraba la congresista María José Pizarro, del Pacto Histórico. La mujer aseguró que también exgerente de la campaña Cepeda Presidente sabía que era recomendada Petro.

Aunque la Comisión de Acusación tiene la competencia para investigar a Gustavo Petro por su fuero presidencial, desde la Corte explicaron que la indagación en su contra es en calidad de senador, pues cuando habrían sucedido los hechos hacia parte del Congreso de la República y se preparaba para hacer campaña a la Presidencia en 2022.