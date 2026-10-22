En una declaración oficial, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que revocó las visas de Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol; Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo; Wadith Manzur y otros cuatro personajes de la política. La decisión también cobijará a sus respectivos familiares.

EE. UU. canceló las visas de Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol; Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo; Wadith Manzur, y otros

Al respecto, Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, se refirió a la decisión del Gobierno estadounidense al publicar el comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Para proteger la estabilidad regional es necesario fomentar la rendición de cuentas de los responsables de actos de corrupción”, dijo Segura.

Para proteger la estabilidad regional es necesario fomentar la rendición de cuentas de los responsables de actos de corrupción. Al imponer restricciones de visado a dichos individuos, estamos apoyando los esfuerzos que se están llevando a cabo en Bolivia y Colombia para erradicar la influencia ilícita en los tribunales, la policía y los órganos legislativos. https://t.co/NF10rkrdV6 — Juan Pablo Segura (@WHAAsstSecty) October 22, 2026

“Al imponer restricciones de visado a dichos individuos, estamos apoyando los esfuerzos que se están llevando a cabo en Bolivia y Colombia para erradicar la influencia ilícita en los tribunales, la policía y los órganos legislativos”, aseguró el subsecretario.

“Hoy, el Departamento de Estado está ampliando su campaña contra la corrupción y el narcotráfico en nuestra región”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado.

Los líderes de la alianza Escudo de las Américas, impulsada por el presidente Donald Trump para combatir el crimen organizado en el continente, acordaron multiplicar esos esfuerzos conjuntos, recordó.

Colombia se sumó al Escudo de las Américas justo después de que asumió, en agosto, el presidente Abelardo de la Espriella.

Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, Wadith Manzur y Karen Manrique. Foto: SEMANA

Además del exjefe de campaña de Petro, aparece en la lista el poderoso político regional Yahir Acuña, actual alcalde de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, en el Caribe colombiano.

También figura el senador electo Wadith Manzur, quien no alcanzó a posesionarse en el cargo porque la justicia ordenó su detención en marzo.

La congresista Karen Manrique también forma parte de la lista.

En Bolivia, cuarenta ciudadanos se quedan sin visa para ingresar o transitar por Estados Unidos. Entre ellos están el juez Julio Alba Flores y el magistrado Aldo Quezada, ambos de Santa Cruz, así como varios legisladores y el exfiscal general Juan Lanchipa Ponce.

https://t.co/A3ZPSvVXCs — Tommy Pigott (@statedeptspox) October 22, 2026

Washington ya había retirado a finales de septiembre la visa a otra veintena de políticos colombianos. También impuso ese tipo de restricciones a ciudadanos de Perú y Ecuador.

En términos prácticos, eso significa que los ciudadanos que tenían visa la verán revocada y los que estaban en proceso no podrán solicitarla o verán rechazada su solicitud.