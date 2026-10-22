Daniel Noboa denunció a Gustavo Petro: recuerde los motivos que dio el presidente en entrevista con SEMANA

En las últimas horas de este jueves, 22 de octubre, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que Gustavo Petro estaría vinculado a una estructura de lavado de activos en Ecuador.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, habló en exclusiva con SEMANA de la crisis con Colombia: “Quien está que baila merengue con la mafia es Gustavo Petro”

“Estamos desbaratando una estructura grande de narcotráfico y lavado de activos que incluye al expresidente Petro, por eso se enloquece y hace comentarios así”, dijo Noboa a SEMANA.

Las declaraciones llegan después de que se conociera la captura de la excandidata presidencial de Ecuador Luisa González, cercana al expresidente Rafael Correa.

Daniel Noboa vincula a Gustavo Petro con red de lavado de activos tras captura de Luisa González en Ecuador Foto: AP / Presidencia

En el mes de abril de este año, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dio una entrevista a este medio en la que presentó serias denuncias contra el entonces presidente, Gustavo Petro Urrego.

En primer lugar, se refirió a la presunta falta de acción contra el narcotráfico y las guerrillas. Noboa aseguró que el Gobierno Petro retiró tropas del Ejército colombiano que durante años operaron en los departamentos de Putumayo y Nariño.

Según el mandatario ecuatoriano, esa decisión habría dejado territorios sin suficiente protección, lo que facilitó el control de grupos guerrilleros, el tráfico de drogas y el traslado de cargamentos de cocaína hacia los puertos ecuatorianos.

En la entrevista concedida en exclusiva a SEMANA, Noboa habló de vínculos indirectos de Gustavo Petro con organizaciones criminales.

Noboa respondió a las críticas de Petro, quien lo acusó de entregar la frontera a la mafia; afirmó que el mandatario colombiano había designado como gestor de paz a uno de los hombres más buscados.

Asimismo, cuestionó que su Gobierno justificó la actividad criminal por razones de necesidad y aseguró que autoridades colombianas habrían entregado documentos oficiales a ecuatorianos buscados por la justicia, lo que, según él, les permitiría movilizarse por otros países.

Daniel Noboa vincula a Gustavo Petro con red de lavado de activos tras captura de Luisa González en Ecuador

Por otro lado, Noboa afirmó que Petro permaneció durante tres días en una vivienda en Manta, Ecuador, después de asistir a su posesión presidencial y sostuvo que los propietarios de esas casas estarían relacionados, directa o indirectamente, con el narcotráfico.

El mandatario ecuatoriano aseguró en SEMANA que algunos integrantes del movimiento Revolución Ciudadana, con quienes Petro se habría reunido, tendrían nexos con alias Fito, aunque aclaró que no podía confirmar un encuentro presencial entre el presidente colombiano y el cabecilla criminal.

El presidente Noboa aseguró que Gustavo Petro se pudo haber reunido con personas afines a Alias Fito Foto: SEMANA

Noboa rechazó la estrategia de Petro de negociar con organizaciones armadas y reclamó mayor firmeza contra la delincuencia y el narcoterrorismo. A su juicio, esa política podría favorecer la impunidad.

Finalmente, el mandatario ecuatoriano calificó como grave la inclusión de Petro en la denominada lista Ofac y señaló que las autoridades estadounidenses debían tener información para tomar esa decisión.

Después de las declaraciones del presidente ecuatoriano, la crisis diplomática con el entonces gobierno de Gustavo Petro se agravó: Ecuador envió una nota de protesta y llamó a consultas a su embajador en Bogotá; Colombia también llamó a consultas a su representante. Se suspendieron las mesas de diálogo y escalaron las represalias comerciales, con aranceles de hasta el 100 %.