Arrestan en Ecuador a Luisa González, excandidata presidencial del correísmo. Esto se conoce

A través de su cuenta de X, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, informó que la excandidata presidencial de su movimiento, Luisa González, fue detenida la madrugada de este 22 de octubre de 2026. Distintas fuentes en el vecino país le confirmaron a SEMANA la detención de la líder opositora que en dos ocasiones fue candidata a la presidencia, aunque en ambas fue derrotada por el actual presidente, Daniel Noboa.

“Apresaron a Luisa González. ¡Ya basta!”, escribió el exmandatario desde su cuenta en la red social, cuestionando al gobierno de Daniel Noboa. Según información preliminar dada a conocer por los medios ecuatorianos, la abogada, de 48 años, fue aprehendida en Canuto, cantón Chone, por agentes de una unidad investigativa de Quito.

Luisa González, excandidata presidencial del movimiento político Revolución Ciudadana. Foto: AP

Oficialmente, se conoce que la Fiscalía de Ecuador y la Policía ejecutaron esta madrugada órdenes de detención en Pichincha y Manabí con fines de formulación de cargos contra 3 personas investigadas por su presunta participación en el delito de lavado de activos. Entre estas, estaría González.

La mujer está siendo investigada por el caso conocido como Caja Chica, en el cual se le acusa de que dinero de origen ilícito habría ingresado en efectivo desde Venezuela para financiar su campaña presidencial junto a Andrés Arauz en 2023, que terminó con la primera elección de Daniel Noboa.

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