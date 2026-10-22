Argentina declara a las Farc y al ELN como organizaciones terroristas. Así es el comunicado de Javier Milei

El Gobierno de Javier Milei declaró organizaciones terroristas a cinco grupos criminales y armados de América Latina, entre ellos a las guerrillas colombianas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), una medida que ya Estados Unidos había aplicado.

La medida también alcanza al Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana, de México, y a Los Tiguerones, de Ecuador, según un comunicado de la Oficina del Presidente argentino divulgado en la noche del miércoles 21 de octubre.

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La decisión contempla la incorporación de las cinco organizaciones al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La determinación fue adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, de acuerdo con el documento oficial.

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: Getty Images

En el caso de los grupos colombianos, el Gobierno argentino los describió como organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda, con fundamentos en el marxismo-leninismo y la revolución armada. Además, sostuvo que su capacidad operativa y expansión regional representan un riesgo para la seguridad nacional argentina.

El comunicado del gobierno de Javier Milei afirmó que las estructuras de ambas guerrillas tienen redes que podrían extender sus actividades hacia Argentina y señaló que sus acciones han estado relacionadas con levantamientos armados y violaciones de derechos humanos no solo en sus países, sino en otras naciones de la región.

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La medida también recae sobre dos organizaciones mexicanas. El Ejecutivo definió al Cártel de Sinaloa como una estructura criminal transnacional vinculada al narcotráfico, el contrabando y los secuestros extorsivos. Sobre La Nueva Familia Michoacana, señaló su participación en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal.

El comunicado cataloga los grupos como organizaciones de extrema izquierda. Foto: A.P.I

En cuanto a Los Tiguerones, organización ecuatoriana, el Gobierno argentino indicó que se dedica al narcotráfico y al sicariato. También recordó que el grupo surgió de una división de Los Choneros en 2020, junto con Los Chone Killers, organización que Argentina ya había declarado terrorista en agosto de este año.

La inclusión en el RePET forma parte de la estrategia del Ejecutivo argentino contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional. Argentina ya había declarado organización terrorista al Cártel Jalisco Nueva Generación, de México, en marzo de 2026, y a Los Chone Killers en agosto.

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Al cierre del comunicado, Milei reafirmó el compromiso de su Gobierno de combatir a las organizaciones que, según el Ejecutivo, emplean la violencia, la extorsión y el terror como herramientas criminales.