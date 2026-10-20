La dureza de la magistrada Lemaitre con las víctimas y las risas con los comparecientes de las Farc en la JEP: nuevas críticas

La Jurisdicción Especial para la Paz ha sido ampliamente criticada en las últimas semanas por cuenta de varios congresistas e incluso funcionarios del Gobierno que aseguran que esta justicia no ha sido efectiva y que ha causado un gran derroche de dinero dentro del Estado. Adicional a esto, los magistrados también han sido objeto de crítica por cuenta de sus actuaciones, que en algunos casos habrían sido tajantes con las víctimas y comprensivas con los comparecientes.

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La senadora María Clara Posada es una de las que más ha levantado la voz contra esta justicia transicional. Recientemente, hizo una fuerte crítica tras las diferencias en la manera de actuar de la magistrada Julieta Lemaitre con las víctimas: abismalmente distinta a la manera de actuar con los comparecientes de las Farc.

María Clara Posada puso bajo la lupa a la JEP por las diferencias que, según ella, se evidencian en el trato de la magistrada Julieta Lemaitre a las víctimas y a los exjefes de las Farc. Foto: Suministrada API / Colprensa

En un video expuesto en redes sociales se ve en un primer cuadro a Sigifredo López, en el que se evidencia un regaño hecho por la magistrada a López.

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“A mí no me gusta a dónde está cogiendo esta diligencia; voy a pedir un receso para que conferenciemos en privado con los representantes de víctimas”, dijo la magistrada.

La actitud de la magistrada Julieta Lemaitre durante una diligencia con Sigifredo López desató críticas de la senadora María Clara Posada, quien expuso las imágenes en sus redes sociales. Foto: Suministrada a SEMANA/API.

A ello, le respondió Sigifredo lo siguiente:

“Magistrada, si yo no puedo ejercer mis derechos como víctima, le ruego me autorice mi retiro. Porque es que siento que se están violando. Aquí importa más cuando habla la señora del Ministerio Público y la sensibilidad que puede resultar afectada a los comparecientes. Por Dios, la sensibilidad es la de las víctimas”, le dijo López.

La senadora María Clara Posada analizó la diferencia en la actitud de la magistrada Julieta Lemaitre de la JEP con las víctimas del conflicto. En un clip se le ve sumamente molesta con Sigifredo López y en otro hablando entre risas con Timochenko. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/ONAPAbFtLR — Revista Semana (@RevistaSemana) October 20, 2026

En otro video aparece la misma magistrada, en una audiencia con Rodrigo Londoño, alias Timochenko, en un tono muy distinto. Se ve risueña y con una actitud mucho más receptiva mientras habla con el exjefe guerrillero, a quien además le expresa su agradecimiento en medio de la audiencia.