Política

La dureza de la magistrada Lemaitre con las víctimas y las risas con los comparecientes de las Farc en la JEP: nuevas críticas

En una audiencia ante la JEP, Sigifredo López reclamó por lo que consideró una vulneración de sus derechos como víctima.

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Redacción Semana
20 de octubre de 2026 a las 12:56 p. m.
La senadora María Clara Posada cuestionó la actuación de la magistrada Julieta Lemaitre en audiencias de la JEP y comparó su trato hacia las víctimas con el que mantiene con los comparecientes de las Farc.
La senadora María Clara Posada cuestionó la actuación de la magistrada Julieta Lemaitre en audiencias de la JEP y comparó su trato hacia las víctimas con el que mantiene con los comparecientes de las Farc. Foto: Cortesía Hay Festival

La Jurisdicción Especial para la Paz ha sido ampliamente criticada en las últimas semanas por cuenta de varios congresistas e incluso funcionarios del Gobierno que aseguran que esta justicia no ha sido efectiva y que ha causado un gran derroche de dinero dentro del Estado. Adicional a esto, los magistrados también han sido objeto de crítica por cuenta de sus actuaciones, que en algunos casos habrían sido tajantes con las víctimas y comprensivas con los comparecientes.

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La senadora María Clara Posada es una de las que más ha levantado la voz contra esta justicia transicional. Recientemente, hizo una fuerte crítica tras las diferencias en la manera de actuar de la magistrada Julieta Lemaitre con las víctimas: abismalmente distinta a la manera de actuar con los comparecientes de las Farc.

María Clara Posada y Timochenko.
María Clara Posada puso bajo la lupa a la JEP por las diferencias que, según ella, se evidencian en el trato de la magistrada Julieta Lemaitre a las víctimas y a los exjefes de las Farc. Foto: Suministrada API / Colprensa

En un video expuesto en redes sociales se ve en un primer cuadro a Sigifredo López, en el que se evidencia un regaño hecho por la magistrada a López.

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“A mí no me gusta a dónde está cogiendo esta diligencia; voy a pedir un receso para que conferenciemos en privado con los representantes de víctimas”, dijo la magistrada.

Magistrada Julieta Lemaitre.
La actitud de la magistrada Julieta Lemaitre durante una diligencia con Sigifredo López desató críticas de la senadora María Clara Posada, quien expuso las imágenes en sus redes sociales. Foto: Suministrada a SEMANA/API.

A ello, le respondió Sigifredo lo siguiente:

“Magistrada, si yo no puedo ejercer mis derechos como víctima, le ruego me autorice mi retiro. Porque es que siento que se están violando. Aquí importa más cuando habla la señora del Ministerio Público y la sensibilidad que puede resultar afectada a los comparecientes. Por Dios, la sensibilidad es la de las víctimas”, le dijo López.

En otro video aparece la misma magistrada, en una audiencia con Rodrigo Londoño, alias Timochenko, en un tono muy distinto. Se ve risueña y con una actitud mucho más receptiva mientras habla con el exjefe guerrillero, a quien además le expresa su agradecimiento en medio de la audiencia.

Timochenko
Dos audiencias, dos actitudes. La senadora María Clara Posada comparó la interacción de la magistrada Julieta Lemaitre con Sigifredo López y con Rodrigo Londoño, alias Timochenko, para cuestionar el trato de la JEP. Foto: Suministrada a SEMANA/API.