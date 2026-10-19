Proponen millonario recorte a la JEP: dinero llegaría al Ministerio de Defensa

La bancada del Centro Democrático en el Senado y en la Cámara de Representantes presentó una proposición para que se estudie la posibilidad de recortar, nuevamente, la cartera de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Ese partido político, que ha criticado la gestión y administración del alto tribunal de paz, quiere restarle 11.402 millones de pesos y enviarlos al presupuesto del Ministerio de Defensa para que asuma sus deudas pendientes.

“Politiquería y derroche”: el recorte a la JEP genera ola de reacciones

El representante Daniel Briceño explicó que la plata que se le retiraría a la JEP serviría para que el Estado asuma las indemnizaciones pendientes de las familias de los militares y policías asesinados por la extinta guerrilla de las Farc.

La senadora Claudia Margarita Zuleta dijo: “Esperamos que esos recursos sean destinados a pagar las sentencias contra el Estado, en las que se busca indemnizar a las familias de los militares y policías asesinados por las Farc”.

Este recorte se sumaría al impulsado por diferentes sectores políticos que reprochan la administración de la JEP, como Salvación Nacional, que tramitó una reducción de 170.000 millones de pesos.