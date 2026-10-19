“No sea oportunista”: le dicen a María Fernanda Carrascal tras increpar a un policía del Esmad

En medio de los desmanes que se han presentado en los alrededores del Museo Nacional, en Bogotá, la representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, fue grabada increpando a un uniformado del Esmad.

Daniel Briceño y Sofy Casas comparten video de María Fernanda Carrascal en la clásica escena “usted no sabe quién soy yo”

“Agente, cuidado...oiga, oiga, no me pase ese bolillo que yo soy representante a la Cámara, cuidado. Cuidado que yo sé cómo mueven esos bolillos y cómo están intimidando a la gente. No se le ocurra volver a hacer lo que acaba de hacer, agente”, le dijo Carrascal al uniformado.

Tras lo anterior, Andrés Barrios Bernal, concejal de Bogotá que motivó el retiro de imágenes de Carlos Pizarro en el Museo Nacional, reaccionó a lo dicho por Carrascal al uniformado.

“Volvimos al “¿usted no sabe quién soy yo?” Representante @MafeCarrascal, la curul no es un escudo ni un pase VIP. El policía estaba haciendo su trabajo. No sea oportunista: el respeto a la autoridad también aplica para los congresistas", le dijo Barrios a Carrascal a través de X, esta mañana de lunes 19 de octubre.

Volvimos al "¿usted no sabe quién soy yo?" Representante @MafeCarrascal, la curul no es un escudo ni un pase VIP. El policía estaba haciendo su trabajo. No sea oportunista: el respeto a la autoridad también aplica para los congresistas. https://t.co/eD1RrZz2Tt — Andrés Barrios Bernal (@ABarriosBernal) October 18, 2026