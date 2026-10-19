Ana Lucía Pineda cuenta detalles del radio que lleva el presidente Abelardo De La Espriella

El presidente Abelardo De La Espriella utiliza un instrumento de comunicación que ha llamado la atención: el radio. El primer mandatario lo ha usado en importantes momentos de su gobierno, especialmente en su lucha frontal contra el crimen y las operaciones que ha realizado.

Habla la primera dama, Ana Lucía Pineda: rinde cuentas de las donaciones y sale en defensa de la familia

En su entrevista con SEMANA, la primera dama, Ana Lucía Pineda, contó detalles de cómo usa el aparato. “Cuando se le ocurre algo, se levanta y enseguida llama y da las indicaciones por el radio”.

“Él está ahí conectado con el país y con lo que está sucediendo”, aseguró.

La primera dama también respondió a las críticas que ha suscitado ese tema. “Los opositores buscan cualquier cosa para criticar. Siempre las críticas vienen de la izquierda, de los que no están de acuerdo con lo que él hace. Pero él está en el radio conectado con la fuerza pública, con lo que está sucediendo y velando por la seguridad de todos los colombianos”, concluyó.