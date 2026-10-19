Antes de iniciar la discusión formal del proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2027, las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron la solicitud de impedimento del senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, para participar en el debate que decidirá los recursos con los que contará el Estado en la próxima vigencia fiscal.

Plenarias del Congreso intentan aprobar el Presupuesto 2027, pero quórum se deshace en Cámara

Esta decisión se tomó debido a que su hermano, Miguel Gómez Martínez, ejerce actualmente como ministro de Hacienda y Crédito Público, lo que genera un conflicto de intereses directo.

La aprobación de este impedimento se enmarca en la Ley 1431 de 2011 y en el artículo 286 de la Ley 5ª de 1992, normativas que regulan el régimen de inhabilidades e incompatibilidades por parentesco dentro del primer y segundo grado de consanguinidad.

¿Cómo va el debate?

Tras la aprobación de la solicitud de impedimento por parte de su hermano, el jefe de la cartera económica intervino ante el Congreso para presentar su propuesta y lanzó una contundente advertencia sobre el futuro económico del país.

“Este presupuesto no es como cualquier otro: en este Presupuesto tenemos que escoger si cambiamos o seguimos en el mismo rumbo, el cual nos llevará al abismo, a una crisis económica profunda y a una incapacidad para financiar las necesidades del Estado”, señaló Gómez.

Con el impedimento del senador de Salvación Nacional ya resuelto y las alertas encendidas por el Ministerio de Hacienda, el Senado entra en la recta final para definir el futuro del presupuesto que regirá las finanzas de Colombia en 2027.