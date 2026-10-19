Abrazatón en Senado, por conmovedor llamado de Duvalier Sánchez, tras atentado a exalcalde de Jamundí

El senador Duvalier Sánchez cambió el rumbo de la jornada que se adelantaba en el Congreso de la República para debatir y aprobar el proyecto de Presupuesto 2027.

Después de un enfrentamiento entre Iván Cepeda y Jota Pe Hernández, algo cambió.

Sánchez no solo presentó videos inéditos del atentado al exalcalde Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, ocurrido el 16 de octubre, en un hecho en el que murió su escolta Felipe López Gutiérrez. También recordó a los colombianos que han perdido la vida debido a los odios políticos y las diferencias que se resuelven con violencia.

Recordó a la familia de Miguel Uribe Turbay y a tantas otras en el país que aún están adoloridas por sus puertos.

En un conmovedor acto, hizo un llamado que fue totalmente acogido, para realizar una abrazatón en el Senado, lo que se hizo, y él, en particular, invitó a Andrés Forero, del Centro Democrático, con quien ha protagonizado fuertes discusiones políticas debido a posturas opuestas.

Andrés Forero y Duvalier Sánchez se dieron un abrazo extenso, en medio de un acto promovido luego del atentado al exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez. Foto: Congreso de la República / Youtube

Sánchez promovió que las ideas se construyan en medio de las diferencias. En su intervención, sobre lo ocurrido con el exalcalde, quien fuera su fórmula política en el Valle, enfatizó en que “lo único que nos puede salvar es reconocer la humanidad del otro”.

El congresista manifestó que la reconciliación, sin que ello signifique borrar las diferencias de opinión, “es algo que no nos puede quedar grande. El odio no nos puede ganar”, dijo, y agregó que aunque sea más silencioso el abrazo, tiene que ser más poderoso.