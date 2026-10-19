El Gobierno de Abelardo De La Espriella vive una prueba fundamental en el Congreso de la República con la discusión del presupuesto para el 2027. El proyecto, liderado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, debe ser aprobado antes de este martes, 20 de octubre, o deberá ser tramitado por decreto.

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En el Capitolio Nacional tienen la esperanza y la confianza de que llegarán a acuerdos y lograrán sacarlo adelante. Aunque no terminan de convencer varios detalles de lo que se plantea, los parlamentarios consideran que es un buen propósito para ajustar las cargas y gastos del Estado para el arranque del próximo año.

“No es el presupuesto que soñábamos pero es con el que hay que trabajar. Celebramos que en las comisiones económicas se haya hecho un trabajo en concordancia con el Gobierno”, aseguró el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático.

Uno de los puntos que ya está claro sobre la mesa es que el monto será de 634,9 billones de pesos, aunque uno de los temas claves de la discusión de esta semana es la reducción de 8,36 billones que se plantea para la deuda pública.

En medio de eso ya se han venido adelantando reuniones por parte del Gobierno nacional con miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI) para utilizar los recursos que se reducirían de ese rubro en otras necesidades del Estado.

Asimismo, se deberán terminar de definir los recursos que se le designan a algunas de las carteras del Gobierno como el Ministerio de Hacienda o Minas y Energía, en medio de la alerta por un posible apagón en el país y la crisis que hay en el sector.

Congresistas de distintas bancadas han solicitado que se les inyecten recursos a carteras que lo necesitan, como es el caso del Ministerio de Salud para ayudar a la situación del sistema.

El Gobierno ha conversado con el subdirector gerente del FMI, Nigel Clarke. Foto: @NigelClarkeJa

Un punto clave es que se le daría parte del presupuesto que estaban reclamando algunas entidades como los 200.000 millones que irían destinados a la Registraduría, 100.000 millones para la Fiscalía y 150.000 millones para el Dane.

Entre los puntos que mayor debate ha generado, pero que fue aprobado en el primer debate fue la reducción de los 170.000 millones de pesos a la JEP.

Un tema relevante en la discusión serán los recursos que se terminen de definir para atender las emergencias y la bolsa de la que ha hablado el Gobierno necesaria para este propósito.

El ambiente político parece estar a favor de que el Congreso decida sobre el presupuesto entre lunes y martes y no se llegue al escenario de que el Gobierno lo tenga que expedir por decreto. La discusión es la antesala de lo que será el debate sobre le denominada Ley de rescate económico y el Plan Nacional de Desarrollo.