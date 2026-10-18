“Es un acto de soberanía”: Germán Calderón España explica el trascendental alcance del decreto del presidente sobre San Andrés

El presidente Abelardo De La Espriella hizo una alocución este domingo desde el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sobre un buque de la Armada y al lado de la Fuerza Pública, el primer mandatario hizo un anuncio de trascendental importancia.

El jefe de Estado dijo que Colombia tiene una deuda histórica y que llegó el momento de cumplirla. “El 4 de agosto de 1978, la Ley 10 ordenó al Gobierno trazar las líneas de base de este archipiélago, el punto desde el cual se mide todo lo demás. En 1984 se trazaron las del continente y se dejó al archipiélago para después. Cuarenta y ocho años más tarde, el gobierno del Tigre va a hacer lo que había que hacer hace tantos años y no se hizo. Esa deuda con la República hoy quedará saldada”.

Y con ese objetivo, el 30 de noviembre, día del cumpleaños de San Andrés, “este gobierno que presido firmará el decreto de líneas de base del archipiélago y lo publicará en las cartas náuticas oficiales de Colombia”.

SEMANA habló con el director de la Agencia Jurídica del Estado, Germán Calderón España. El jurista narró la historia de este trascendental anuncio.

“En el año 2013, hace 13 años, me contactó el doctor Enrique Gaviria Liévano, quien era un gran internacionalista de este país y escribió varios libros sobre el Archipiélago de San Andrés y Providencia y todo lo que tiene que ver con el diferendo entre Colombia y Nicaragua. En esa época, él me explicó, tanto desde el punto de vista jurídico como fáctico, lo que significaba la doctrina Gaviria”, explicó.

“La doctrina Gaviria, creada por él, planteaba que se ordenara el trazado de las líneas de base recta que encerraban al Archipiélago de San Andrés con sus islas de Santa Catalina, los cayos, los islotes, los arrecifes y todo lo que comprendía el territorio como un «Archipiélago de Estado». Es decir, en la teoría que él avanzó sobre el Archipiélago de Estado, se establece que este conjunto de islas y demás formaciones se consideran un todo anexo al continente al cual pertenecen", agregó.

Según Calderón España, eso habría protegido, desde el punto de vista jurídico y fáctico, el archipiélago frente a las pretensiones de otros países, como Nicaragua, que llegaron a la Corte Internacional de Justicia.

El director de la Agencia Jurídica del Estado recuerda que fue Alfonso López Michelsen quien adoptó la doctrina Gaviria y la convirtió en una ley de la República: la Ley 10 de 1978.

“Esa ley, como dijo el presidente De La Espriella en la alocución, ordenaba trazar las líneas de base rectas del Archipiélago de San Andrés y encerrarlo como un todo denominado «Archipiélago de Estado». Sin embargo, eso nunca se hizo", manifestó Calderón España.

“En última instancia, viene a materializar lo que argumentamos y las pretensiones de nuestra acción de cumplimiento de aquella época. Para mí es un orgullo que el presidente lo haya hecho de forma unilateral, pues concreta y materializa un acto de soberanía muy profundo en el derecho internacional público”, sentenció el director de la Agencia Jurídica del Estado.