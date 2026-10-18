Abelardo De La Espriella envía un mensaje de soberanía desde el archipiélago de San Andrés: “Colombia no cede una milla náutica”

Como se ha vuelto costumbre, el presidente Abelardo De La Espriella envió un mensaje a los colombianos este domingo a las 8:00 de la noche. En este espacio, el primer mandatario ha logrado un canal de comunicación directo para contar los principales logros de su gobierno y hacer anuncios de gran trascendencia para el país.

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En esta oportunidad, el mandatario se dirigió al país desde San Andrés, en el un buque de la armada nacional en aguas colombianas para expresar “lo que ningún presidente ha venido a decir: La Patria Milagro empieza en el mar”.

“Colombia no cede una milla náutica... Nuestra Armada siempre estará presta para actuar bajo el imperio de la ley en el marco del Estado de Derecho. Ni un metro más de lo que el Derecho le reconoce, ni un metro menos de lo que nos pertenece”, aseguró el primer mandatario.

“Colombia no es un país con mar. Es un país de mar que durante más de un siglo se gobernó desde la cordillera y a espaldas de su costa”, afirmó el jefe de Estado durante su alocución presidencial.

“En la patria milagro, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ocupará un lugar de primer orden en la política marítima de la República de Colombia. No lo trataremos como un adorno del mapa ni como un destino turístico de fin de semana. Su posición estratégica en el Caribe occidental será aprovechada al máximo, como corresponde: con presencia, con instituciones, con actividad”, agregó De La Espriella.

El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que tiene una posición muy clara sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y sobre cada una de las islas del archipiélago. “Colombia ejerce soberanía plena. Lo dice el artículo 101 de la Constitución Nacional, amigos, lo respalda el Tratado de 1928 y lo reconoce la Corte Internacional de Justicia. Aquí no hay un metro en disputa. Aquí no hay discusión. Aquí está la patria, nuestro territorio. Cada isla genera su mar territorial de doce millas con su espacio aéreo, su lecho y su subsuelo y, por supuesto, su zona contigua”.

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Con esa base, el primer mandatario aseguró que eso significa que en los espacios marítimos de Colombia, nadie puede pescar, explorar e investigar sin el permiso del país. “Colombia no cede una milla náutica, no cede un arrecife y no abandona a sus pescadores. Quien quiera discutir el futuro de este mar encontrará una mesa”, dijo.

Y lanzó una advertencia: “Quien quiera violar la ley en el mar de Colombia encontrará a la Armada Nacional dispuesta a defender la soberanía. Nuestra Armada siempre estará presta para actuar bajo el imperio de la Constitución y la ley en el marco del Estado de derecho”.

El presidente hizo un anuncio de gran envergadura. “Una deuda histórica se está saldando hoy, porque la soberanía es esencia de la República. El 4 de agosto de 1978, la Ley 10 ordenó al Gobierno trazar las líneas de base de este archipiélago, el punto desde el cual se mide todo lo demás”.

Abelardo de la Espriella anunció que firmará el 30 de noviembre un decreto sobre las líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Foto: captura pantalla

“En 1984 se trazaron las del continente y se dejó al archipiélago para después. Cuarenta y ocho años más tarde, el gobierno del Tigre va a hacer lo que había que hacer hace tantos años y no se hizo. Esa deuda con la República hoy quedará saldada. Porque el 30 de noviembre —he dispuesto ese día, que es el cumpleaños de San Andrés— este gobierno que presido firmará el decreto de líneas de base del archipiélago y lo publicará en las cartas náuticas oficiales de Colombia”, aseguró.

Según el primer mandatario, “se trata de un acto de soberanía, porque vamos a medir, a cartografiar y a publicar lo que es nuestro con la precisión que exige el derecho internacional, con la responsabilidad y el orgullo que demanda la patria. Colombia es soberana y hará respetar lo que le pertenece”.