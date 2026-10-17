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Gobierno De La Espriella llegó a San Andrés y Providencia anunciando inversiones para vivienda: pondrá 35.000 millones

Durante su visita al archipiélago, el mandatario anunció recursos por $20.341 millones para infraestructura de agua y saneamiento.

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Redacción Semana
17 de octubre de 2026 a las 3:36 p. m.
Presidente Abelardo De La Espriella.
Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

Tras la promesa del presidente De La Espriella de viajar por distintas regiones del país y llevar soluciones, este sábado 17 de octubre el mandatario visitó las islas de San Andrés y Providencia para identificar problemas y plantear soluciones.

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Tras su recorrido, hizo varios anuncios. El primero fue una inversión del Ministerio de Vivienda de cerca de 35.000 millones de pesos, destinados a vivienda, agua y saneamiento básico. Esta inversión comprende la construcción de viviendas nuevas, el seguimiento a mejoramientos habitacionales y acciones para avanzar en la gestión de aguas lluvias y el saneamiento del territorio.

Archipielago isla de San Andrés
El presidente De La Espriella visitó San Andrés y Providencia este sábado, 17 de octubre, para identificar las principales necesidades del Archipiélago y anunciar medidas en materia de vivienda, agua y saneamiento básico. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Se construirán las primeras 30 viviendas para el pueblo raizal de Providencia, con una inversión cercana a $15.082 millones. La Alcaldía, además, gestionará la construcción de 70 viviendas adicionales.

“En San Andrés revisaremos casa por casa los 103 mejoramientos pendientes y extenderemos el programa Casa Milagro a todo el archipiélago. A finales de octubre vamos a instalar la mesa técnica con la comunidad raizal y la Alcaldía para hacerle seguimiento de todo esto a finales de noviembre”, destacó el presidente.

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Para agua y saneamiento básico, el presidente dijo que se invertirán $20.341 millones, que se usarán para infraestructura, la operación de la planta de residuos sólidos de San Andrés y para el programa Basura Cero en Providencia.

“No vine a traer discursos ni promesas vacías. ¡Vine a cumplir con hechos! Ordené inversiones históricas, sin intermediarios, para recuperar el hospital, modernizar el aeropuerto, mejorar las vías y entregar capital directamente a nuestros emprendedores”, precisó.

Además, aseguró que el Gobierno perseguirá a los bandidos que tienen azotadas las islas. “Los vamos a perseguir con toda la fuerza de la ley y a poner tras las rejas”, dijo el presidente, asegurando que el archipiélago no está solo.

ISLA DE SAN ANDRES. ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA MARZO 28 DE 2011. FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.
El Gobierno anunció una inversión cercana a los $35.000 millones para proyectos de vivienda, acceso al agua y saneamiento básico en San Andrés y Providencia. Foto: Juan Carlos Sierra