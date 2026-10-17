Golpe a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Santa Marta: incautan abundante material de guerra

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, informó sobre un duro golpe propinado por la Policía Nacional contra el frente Libardo Vergel, de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, en Santa Marta.

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La institución confirmó que, durante un operativo coordinado con la DEA, se halló una caleta oculta de este grupo criminal, en la que se encontraba un importante número de armas y municiones.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía Nacional, durante el operativo se incautaron un lanzagranadas, 27 fusiles, 19 proveedores y 728 cartuchos que serían utilizados para atacar a la Fuerza Pública.

“Vamos a perseguir a estos narcoterroristas con toda la fuerza legítima del Estado: capturarlos o darlos de baja en operaciones, y quitarles las armas y los recursos con los que financian el crimen”, señaló De La Espriella.

“La Policía Nacional continúa fortaleciendo las acciones contra las organizaciones criminales para contribuir a la seguridad y tranquilidad de todos los colombianos”, señaló la institución.

El material incautado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de adelantar los procedimientos judiciales y establecer su procedencia y posible vinculación con actividades delictivas.

Estas acciones se suman a la neutralización del segundo cabecilla de esta organización, la captura de integrantes de esta estructura criminal y la incautación de una tonelada de cocaína, resultados que debilitan sus capacidades logísticas.

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El brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos, señaló que “el trabajo articulado entre las capacidades investigativas de la Policía y la cooperación internacional es fundamental para ubicar e incautar material de guerra que pueda ser utilizado por las estructuras criminales”.

Castaño Ramos aseguró que la institución continuará adelantando acciones coordinadas para afectar las capacidades logísticas de estas organizaciones y contribuir a la seguridad de las comunidades en esta región del país.

El presidente de la República también anunció este sábado un nuevo golpe contra una estructura criminal. En la vía Panamericana, la Policía Nacional incautó cerca de una tonelada de marihuana que era transportada en un camión y capturó a una persona.

El mandatario reportó el hallazgo de 1.000 paquetes de una sustancia vegetal, cuyo contenido está pendiente de confirmación por parte de las autoridades competentes.

“¡Que les quede claro a los criminales: no les vamos a dar tregua! Seguiremos cerrándoles las rutas al narcotráfico y golpeando sus negocios ilícitos”, precisó el presidente en su cuenta de X.