Ejército incauta explosivos, armas y municiones tras combates contra la Segunda Marquetalia en Vichada

En desarrollo de operaciones militares en la zona rural del municipio de La Primavera, Vichada, integrantes de la Vigésima Octava Brigada del Ejército Nacional, pertenecientes al Batallón de Ingenieros de Combate n.º 28, entraron en confrontación en las últimas horas con presuntos integrantes de la subestructura 53 Édison Romaña, de la Segunda Marquetalia, que delinque en esta zona del país.

“Las tropas del Batallón de Ingenieros de Combate se desplazaron hacia la jurisdicción de la inspección de Nueva Antioquia, municipio de La Primavera, Vichada, donde fueron recibidos con ráfagas de fusil. De manera inmediata, la tropa reaccionó y sostuvo combates”, señaló el Ejército.

Así fue el impresionante combate del Ejército en Valle del Cauca: cayeron tres disidentes

Como resultado de esta acción, se incautó un fusil, una escopeta, 326 cartuchos, seis proveedores, material de intendencia, explosivos, celulares y cuadernos con información que será objeto de análisis por parte de la inteligencia militar.

“Con este resultado operacional, el Ejército Nacional afecta las capacidades logísticas y criminales de este grupo armado organizado residual, y evita que este material fuera empleado para atentar contra la Fuerza Pública y la población civil”, señaló el Ejército.

Además, agregó: “Los explosivos hallados fueron destruidos de manera controlada por el Grupo de Explosivos y Demoliciones EOD, mediante protocolos especializados que permitieron neutralizar la amenaza sin generar afectaciones a la comunidad ni al entorno”.

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Combates del Ejército en el Valle del Cauca dejaron tres presuntos disidentes capturados

Las operaciones militares contra los grupos armados no cesan en las diferentes regiones de Colombia. Esta semana, integrantes del Ejército Nacional sostuvieron combates con presuntos disidentes de las Farc que delinquen en el Valle del Cauca.

Los uniformados lograron la captura de tres presuntos integrantes del Frente 57 Yaír Bermúdez. Durante la operación también fueron incautados 12 cilindros, abundante munición y otros elementos que, según las autoridades, serían utilizados para ejecutar acciones terroristas.

“En desarrollo del Plan de Campaña Ayacucho Plus y como resultado de operaciones militares, tropas de la Tercera Brigada, orgánicas de la Tercera División del Ejército Nacional, sostuvieron intensos combates contra integrantes del Frente 57 Yaír Bermúdez, en el municipio de Pradera, Valle del Cauca”, informó la institución militar.

De acuerdo con la información de las autoridades militares, el resultado se produjo después de 24 horas de operaciones desplegadas en diferentes sectores del departamento.

Entre el material encontrado durante la operación, los uniformados incautaron 12 cilindros de aproximadamente 60 y 70 libras, abundante munición de diferentes calibres, un arma, proveedores metálicos, mecha de seguridad, material de intendencia y dos motocicletas.

“Como resultado de la maniobra militar, se logró la captura de tres sujetos y el decomiso de material de guerra que, según labores de inteligencia, sería utilizado para actividades ilegales y coordinar acciones criminales contra la población civil y las Fuerzas Militares”, precisó el Ejército.