El pasado viernes 16 de octubre, las autoridades adelantaron en Barranquilla y su área metropolitana el operativo Blindaje 360 contra estructuras criminales.

Tras las acciones, se reportaron 72 capturas, entre ellas la de un ciudadano francés.

“En Barranquilla, 587 hombres de la Policía y el Ejército participaron en la Operación Blindaje 360: ‘Sin tregua al delito’, dirigida contra las estructuras narcoterroristas, sus fuentes de financiación y los homicidios, las extorsiones, los hurtos y las disputas criminales por el control territorial. En la operación cayeron cabecillas del Clan del Golfo, Los Costeños, Los Pepes, Los del Freseo y Los Porteños. Vamos a acabar con los grupos narcoterroristas y criminales en Barranquilla, con toda la fuerza y contundencia del Estado”, señaló sobre el operativo el presidente Abelardo De La Espriella.

“Tenemos 72 capturas, 30 con orden judicial. Se capturaron a todos los objetivos de alto valor de los distintos grupos narcoterroristas que azotan a Barranquilla y 42 delincuentes en flagrancia”, anotó el jefe de Estado.

De La Espriella reveló balance final de megaoperativo en Barranquilla: ciudadano francés dentro de los capturados

SEMANA conoció los perfiles de siete de los capturados.

Alias Keko o Menor 08

Aldair Enrique Contreras Echeverría, alias Keko o Menor 08, segundo cabecilla de Los Freseo, fue capturado por concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.

Es señalado como principal “dinamizador de homicidios y extorsiones contra comerciantes en el área metropolitana de Barranquilla”. También se encargaba de “fortalecer los componentes sicariales denominados Cachorros, a través de la instrumentalización de menores de edad de Barranquilla y Soledad“.

El reporte de las autoridades también lo señala como “responsable de la ejecución de homicidios durante la disputa territorial contra Los Costeños y Los Pepes, por el control de rentas ilícitas de extorsiones y microtráfico”.

Alias Cristian

Cristian Rafael Orellano Sotelo, alias Cristian, fue capturado por el delito de concierto para delinquir con fines de expendio de estupefacientes y extorsión.

Es señalado como jefe de zona del Clan del Golfo en el área metropolitana de Barranquilla, “con una trayectoria delincuencial caracterizada por la reiteración de conductas delictivas, con alrededor de 10 años en el Clan del Golfo, donde coordina y orienta el expendio de estupefacientes y dinamiza los cobros de extorsión en el sector de La Playa”.

Alias Cristian tendría injerencia en los barrios Las Flores, La Cangrejera y San Salvador.

Alias Kelly

Kelly Johana Posada Ahumada, alias Kelly, es señalada como la cabecilla financiera de Los Porteños y fue capturada por el delito de concierto para delinquir.

“Su trayectoria criminal inicia integrando el Clan del Golfo, donde habría conocido a alias Salchichón, con quien posteriormente se habría asociado para la creación de Los Porteños. Actualmente, funge como financiera de Los Porteños, responsable de la administración y recolección de dinero proveniente de las economías ilícitas de la organización”, señaló la Policía.

“El recaudo criminal oscila entre 500 y 600 millones de pesos mensuales, producto de la extorsión, tráfico local de estupefacientes, homicidios, cobro de peajes para el transporte de grandes cantidades de estupefacientes, tráfico de armas, entre otros”, agregó.

Los gestos de señalados bandidos tras ser encarados personalmente por Abelardo De La Espriella impactaron las redes sociales

Alias Ñoño

Edgar David Viloria Barrios, alias Ñoño, es señalado como cabecilla principal de Los Rápidos.

Según las autoridades, tendría una trayectoria criminal de aproximadamente 13 años. “Reporta 18 anotaciones judiciales: Hurto, concierto para delinquir, porte ilegal de arma de fuego, secuestro simple, fuga de preso”.

Alias Traoré

Traoré Mamaodou, alias Traoré, ciudadano francés, fue capturado por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Su detención ocurrió en el municipio de Soledad, en el barrio Soledad 2000. Presuntamente, sería integrante de Los Costeños bajo el mando del jefe de zona Mauricio, alias El Quesero.

“Llegaba a personas de bajos recursos económicos o que pasaban por alguna situación que los hacía vulnerables, para después convencerlos de que viajaran a Europa con sustancias ilícitas que eran adheridas al cuerpo y escondidas en las maletas”, señaló la Policía.

Alias Cara Sucia

Eduardo José Gutiérrez Castro, alias Cara Sucia, es señalado de ser integrante de Los Costeños y fue detenido por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

“Señalado como principal dinamizador de homicidios selectivos, extorsiones y distribución de estupefacientes en la localidad suroriente de Barranquilla. Se encargaba de fortalecer los componentes sicariales denominados Cachorros, a través de la instrumentalización de menores de edad de Barranquilla”, señala la Policía.

Registra cinco anotaciones judiciales por los delitos de secuestro simple, porte ilegal de armas de fuego y actos sexuales, acceso carnal abusivo.

Alias Luis

Luis Miguel Sandoval Sandoval, alias Luis, es señalado de ser recaudador de cobros de extorsión del Clan del Golfo. Fue detenido por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

También es señalado por custodiar armamento y recursos económicos provenientes de actividades extorsivas. Además, estaría vinculado al cobro de exigencias económicas a comerciantes del municipio de Puerto Colombia, Atlántico.