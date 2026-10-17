Luis Díaz pegó primero: hizo golazo con el Bayern Múnich y le da la ventaja frente al Leipzig

El Bayern Múnich busca dar un golpe de autoridad en el arranque de la sexta jornada de la Bundesliga. Ubicado en la tercera casilla del campeonato alemán por detrás del Borussia Dortmund y el Friburgo.

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El gigante bávaro saltó al césped del Allianz Arena urgido de una victoria para recuperar terreno en la lucha por el título, dejando atrás el amargo trago del reciente empate 3-3 ante el Viking FK noruego en la Liga de Campeones.

Luis Díaz busca el desquite en el Bayern Múnich: se aferra a esta estadística para callar bocas

El show del colombiano Luis Díaz comenzó temprano sobre el terreno de juego. A los 12 minutos del compromiso, el extremo guajiro rompió la paridad tras definir con precisión una asistencia de Joshua Kimmich.

¡¡LUIS FERNANDO DÍAZ MARULANDA NO PERDONA!! El colombiano se escapó en velocidad tras un gran pase de Kimmich y definió bien para el primero de Bayern Munich vs. Leipzig. 📺 Mirá la #Bundesliga por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/C7E3gpHzcZ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026

Con esta anotación, el guajiro ratifica su idilio futbolístico frente al RB Leipzig —escuadra que llegaba séptima tras vencer por la mínima al PSV Eindhoven— y rompe su racha de efectividad en el arranque de temporada.

Lejos de conformarse, el atacante cafetero extendió su idilio ante el equipo de la bebida energética en el minuto 26; luego de recibir un pase en profundidad desde la zona defensiva por parte de Harry Kane, Díaz recortó a varios rivales con un cambio de ritmo y filtró un pase milimétrico para dejar a Aleksandar Pavlović mano a mano contra el portero, permitiéndole al juvenil firmar el 2-0 parcial.

¡¿QUÉ HACÍAS AHÍ, HARRY?! Kane jugó casi como un defensor central, le cedió la pelota a Luis Díaz y el colombiano asisitó a Pavlovic para el segundo de Bayern Munich sobre Leipzig. ¡FÚTBOL MODERNO! 📺 Mirá la #Bundesliga por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/C4TwzPNB0l — SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026

Control bávaro en un choque aún en desarrollo y la mira en la Champions

El encuentro aún se encuentra en disputa en la capital bávara, con el Bayern manejando la posesión del balón y la ventaja de dos goles frente a un Leipzig que lucha por recomponer sus líneas defensivas.

Las dos intervenciones directas de Luis Díaz ratifican su condición de figura del partido y le permiten al equipo de Kompany escalar posiciones decisivas en la tabla de clasificación.

Después de este partido, el Bayern Múnich deberá ajustar los últimos detalles para recibir este miércoles 21 de octubre al Arsenal en una nueva jornada de la Champions League, mismo día en el que el RB Leipzig buscará levantarse ante el Real Madrid en el certamen europeo..