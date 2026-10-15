Los rumores empiezan a llegar a su fin. La prensa europea informó que Harry Kane alcanzó un acuerdo para renovar con el Bayern Múnich, donde comparte la delantera con el colombiano Luis Díaz.

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Fabrizio Romano, periodista cercano al mercado de pases, lo reveló en su cuenta de X: “Bayern Múnich alcanza un acuerdo verbal de principio con Harry Kane sobre un nuevo contrato a largo plazo hasta junio de 2029”.

🚨❤️🤍 BREAKING: Bayern reach a verbal agreement in principle with Harry Kane over new long term deal until June 2029. All set on salary, length and documents now in lawyers’ hands to check, approve then sign as soon as possible. Harry says yes, as @MichaelBridge_ reports. 🇩🇪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 https://t.co/LWavypLaww — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 15, 2026

Además, el periodista Michael Bridge, de Sky Sports, reveló que Harry Kane aceptó todos los términos negociados. Así las cosas, luego de varios meses de expectativa, Kane se quedará en el Bayern.

Harry Kane firmará renovación con el Bayern Múnich hasta 2029

Kane tiene contrato con el Bayern Múnich hasta junio de 2027. Max Eberl, director general deportivo del cuadro bávaro, venía hablando con los medios de comunicación sobre la posible extensión de contrato del atacante inglés.

Harry, que viene de ganar la Bota de Oro por su magnífica temporada 2025-2026, además de ser uno de los firmes candidatos a ganar el Balón de Oro, manifestó en numerosas ocasiones que está feliz en el Bayern.

Harry Kane se queda en el Bayern Múnich. Foto: NurPhoto via Getty Images

El pasado 1.º de octubre, el elenco bávaro publicó una nueva edición de su Revista 51. En ella entrevistó a Kane y hablaron sobre la importancia de este mes para el jugador inglés.

“Me hace sentir orgulloso. Valoro mucho que mis compañeros y el club me respalden de esta manera. Trabajamos todos muy duro y yo trabajo al máximo por el equipo. Me alegra mucho contar con su apoyo. Solo puedo darles las gracias por ello”, dijo Kane sobre estar nominado al Balón de Oro.

El nombre de Harry Kane se volvió rápidamente tendencia entre los hinchas del Bayern Múnich, causando un revuelo total. Muchos de los aficionados bávaros mostraron su alegría en redes sociales por la permanencia del que, para muchos, es el mejor 9 del mundo.

Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise: tridente de oro en Alemania

Lo cierto es que el Bayern Múnich se va asegurando, de a poco, uno de los mejores tridentes de Europa.

Con Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise en el frente de ataque, Bayern supo ganar todo en Alemania para el curso 2025-2026: Supercopa, Copa y Bundesliga. Además, llegó a la semifinal de la Champions.

Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz conforman el tridente titular del Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Aunque el curso 2026-2027 empezó irregular en el cuadro alemán, incluyendo un flojo nivel de Luis Díaz en algunos partidos, lo cierto es que el Bayern Múnich sigue generando expectativa al ser uno de los equipos protagonistas del viejo continente.