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Definido el futuro de Harry Kane: firmará hasta 2029 y hay revuelo en el Bayern Múnich de Luis Díaz

“Términos acordados y firma hasta 2029”: informan desde Europa el futuro de Harry Kane.

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Redacción Deportes
15 de octubre de 2026 a las 11:52 a. m.
Harry Kane definió su futuro en el Bayern Múnich.
Harry Kane definió su futuro en el Bayern Múnich. Foto: Getty Images.

Los rumores empiezan a llegar a su fin. La prensa europea informó que Harry Kane alcanzó un acuerdo para renovar con el Bayern Múnich, donde comparte la delantera con el colombiano Luis Díaz.

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Fabrizio Romano, periodista cercano al mercado de pases, lo reveló en su cuenta de X: Bayern Múnich alcanza un acuerdo verbal de principio con Harry Kane sobre un nuevo contrato a largo plazo hasta junio de 2029”.

Además, el periodista Michael Bridge, de Sky Sports, reveló que Harry Kane aceptó todos los términos negociados. Así las cosas, luego de varios meses de expectativa, Kane se quedará en el Bayern.

Harry Kane firmará renovación con el Bayern Múnich hasta 2029

Kane tiene contrato con el Bayern Múnich hasta junio de 2027. Max Eberl, director general deportivo del cuadro bávaro, venía hablando con los medios de comunicación sobre la posible extensión de contrato del atacante inglés.

Harry, que viene de ganar la Bota de Oro por su magnífica temporada 2025-2026, además de ser uno de los firmes candidatos a ganar el Balón de Oro, manifestó en numerosas ocasiones que está feliz en el Bayern.

Harry Kane of FC Bayern Munich looks on prior to the Bundesliga match between FC Schalke 04 and FC Bayern Munich at Veltins-Arena in Gelsenkirchen, Germany, on September 5, 2026. (Photo by Hesham Elsherif/NurPhoto via Getty Images)
Harry Kane se queda en el Bayern Múnich. Foto: NurPhoto via Getty Images

El pasado 1.º de octubre, el elenco bávaro publicó una nueva edición de su Revista 51. En ella entrevistó a Kane y hablaron sobre la importancia de este mes para el jugador inglés.

“Me hace sentir orgulloso. Valoro mucho que mis compañeros y el club me respalden de esta manera. Trabajamos todos muy duro y yo trabajo al máximo por el equipo. Me alegra mucho contar con su apoyo. Solo puedo darles las gracias por ello”, dijo Kane sobre estar nominado al Balón de Oro.

El nombre de Harry Kane se volvió rápidamente tendencia entre los hinchas del Bayern Múnich, causando un revuelo total. Muchos de los aficionados bávaros mostraron su alegría en redes sociales por la permanencia del que, para muchos, es el mejor 9 del mundo.

Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise: tridente de oro en Alemania

Lo cierto es que el Bayern Múnich se va asegurando, de a poco, uno de los mejores tridentes de Europa.

Con Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise en el frente de ataque, Bayern supo ganar todo en Alemania para el curso 2025-2026: Supercopa, Copa y Bundesliga. Además, llegó a la semifinal de la Champions.

OSNABRUECK, GERMANY - SEPTEMBER 02: Michael Olise of Bayern Munich celebrates scoring his team’s third goal with teammates Lennart Karl, Harry Kane and Luis Diaz during the DFB Cup 2026/27 first round match between VfL Osnabrück and FC Bayern München at Stadion an der Bremer Brücke on September 02, 2026 in Osnabrueck, Germany. (Photo by Lars Baron/Getty Images)
Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz conforman el tridente titular del Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Aunque el curso 2026-2027 empezó irregular en el cuadro alemán, incluyendo un flojo nivel de Luis Díaz en algunos partidos, lo cierto es que el Bayern Múnich sigue generando expectativa al ser uno de los equipos protagonistas del viejo continente.