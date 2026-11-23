Luis Díaz acabaría siendo el nuevo ‘9′ de Bayern Múnich tras la lesión de Harry Kane que lo alejará de las canchas por varios meses.

Dicha es una de las alternativas que se reportó en las últimas horas en la prensa de Europa, donde el periodista Raphael Honigstein ha dicho: “Una idea que se ha planteado... es jugar con Luis Díaz por el centro”.

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La cuenta partidaria del equipo alemán, Bayern & Germany también apoyó lo dicho por el comunicador y lo citó ampliando: “Se ha barajado la idea de que Luis Díaz juegue de delantero centro ante la ausencia de Harry Kane e Ismael Saibari, y es la más prometedora”.

A raíz de un buen desempeño pasado de Lucho en dicho lugar del campo es que Vicent Kompany lo consideraría ahora: “Ya lo ha hecho con éxito en el Liverpool y puede jugar en esa posición”, recordaron.

“Al menos hasta Navidad, probablemente será la opción preferida del Bayern”, sentenciaron sobre el periodo en el que se vería esto en el elenco de Múnich.

"One idea which has been floated... is to play Luis Diaz through the middle." @honigstein reveals the plans behind the scenes at Bayern to cope with a serious injury to their superstar striker, Harry Kane 🤕 https://t.co/COmKXm3nxP — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 23, 2026

Díaz repetiría la historia

En cierto momento durante su estancia en Liverpool, el técnico Arne Slot usó a Luis Díaz como delantero centro.

Tanto en Colombia como en buena parte de Inglaterra en ese momento dicha decisión no se entendió. Llevar de una banda al centro a un jugador para luchar contra los centrales generaba más dudas que certezas.

Harry Kane y Luis Díaz son parte del tridente de lujo del Bayern Múnich. Foto: Getty Images

No obstante, el rendimiento del guajiro desde que se reubicó en el campo fue llamativo. Allí volvió a marcar durante una sequía que tenía con los Reds, fue importante y dio a conocer una faceta de la que ahora se beneficiaría Bayern Múnich.

En su momento, cuando pasó de la banda a convertirse en el killer del equipo, declaró estar a gusto: “A mí me gusta el fútbol y estaré contento donde me pongan. Tanto en el club como en la selección, voy a tratar de dar el máximo donde me toque; es una posición que se podría mirar”.

Regreso inesperado y de última hora

Eric Maxim Choupo-Moting, de 37 años, es un nombre que en las últimas horas ha vuelto a estar en la órbita del Bayern Múnich, según lo ha manifestado la prensa germana.

Al parecer, quien ya hizo parte del cuadro bávaro hace un tiempo y hoy día pertenece al New York Red Bull de Estados Unidos podría ser considerado para volver ante la lesión que tendrá alejado por varios meses a Harry Kane.

Una vez termine el 2026, su contrato finalizará en la MLS. Eso abre la chance a que Bayern lo contrate por seis meses nada más, negociación a la que el alemán estaría abierto aun sabiendo que, una vez vuelva Kane, volverá a ser suplente.

En su primer paso por Bayern, el mencionado estuvo durante tres años, donde logró acumular un total de 122 partidos jugados y anotar 38 goles.

También tuvo un paso por PSG de dos años y estuvo en Stoke City de Inglaterra durante una campaña.

Con la selección de Alemania participó en los mundiales de Sudáfrica (2010), Brasil (2014), así como también en el de Catar (2022).