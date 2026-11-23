Marruecos seguiría conservando el título como campeón de la Copa África que se desarrolló en enero pasado vs. Senegal.

Según lo ha informado el medio MARCA a través de una reciente publicación, existe “confianza total en Marruecos: el TAS le ratificará mañana como campeón de África”, aseveran.

De acuerdo al medio mencionado: “Mañana (24 de noviembre de 2026) se conocerá la decisión definitiva y los ‘Leones del Atlas’ confían en conservar el título”.

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Aunque falten pocas horas para el pronunciamiento definitivo, la decisión del TAS ya se habría filtrado y por eso mismo es que la noticia fue divulgada en grandes medios de Europa.

“La resolución seguirá siendo favorable a los ‘Leones del Atlas’. O al menos ése es el pensamiento que se tiene entre los federativos marroquíes”, es a lo que apunta MARCA tras averiguaciones con fuentes directamente relacionadas.

Expediente extenso del título

Hay que remontarse al 18 de enero de 2026 para recordar que la final de la Copa África fue ganado en el terreno de juego por Senegal.

No obstante, meses después, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) le retiró el título al campeón en cancha y se lo otorgó a Marruecos, que hasta la fecha lo conserva.

¿Por qué se lo quitaron a Senegal?. En medio del encuentro Pape Thiaw, entrenador senegalés, ordenó a sus jugadores abandonar el campo en forma de protesta por una decisión arbitral en su contra.

La Selección de Marruecos denunció ante la FIFA la salida de Senegal del terreno de juego. (Photo by Abdel Majid BZIOUAT / AFP) Foto: AFP

Si bien ganaron en el juego y se les entregó el trofeo a los senegaleses, luego Marruecos sentó su voz de protesta al citar un artículo del reglamento de la Confederación Africana de Naciones.

La citada parte establece en el Artículo 82: “Si, por cualquier motivo, un equipo... se niega a jugar o abandona el terreno de juego antes del final reglamentario del partido sin la autorización del árbitro será considerado el perdedor y quedará eliminado de la competición en curso”.

Hacia mediados de marzo el recurso presentado por Marruecos tuvo frutos y el marcador pasó de ser 1-0 a favor de Senegal, a 3-0 en favor de los marroquíes, quienes fueron declarados como campeones de la Copa África 2025.

Pocos días después, aún durante el mes de marzo Senegal recurre al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para intentar recuperar su corona ganada en el campo.

Hacia inicios de octubre pasado se realiza la audiencia ante el TAS donde se escucharon los argumentos de Senegal, Marruecos y la CAF en Lausana, Suiza.

Finalmente, en las últimas horas se conoció la información divulgada por MARCA: este martes se hará oficial el veredicto del TAS, que determinará si Senegal recupera el título o si, por el contrario, se ratifica la decisión de la CAF de otorgárselo a Marruecos.