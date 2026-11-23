Desde hace días que el nombre de Brayan Roviera se venía vinculado fuertemente con Junior de Barranquilla.

Su salida del Deportes Tolima representaba una gran oportunidad y su destino sería el elenco rojiblanco, que contrató a Jorge Bava como entrenador para 2027.

Finalmente, este lunes, la noticia sobre el mediocampista se conoció a través de la prensa barranquillera, que confirmó su llegada como el primer refuerzo para el próximo año.

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Fue el medio Diario Deportes el que publicó: “Confirmado lo informado, Brayan Rovira será jugador del Junior de Barranquilla”.

A través de su portal web el medio en mención puntualizó sobre los avances del trato: “El entorno del volante de Bosconia, César, con amplio recorrido en el fútbol, en Colombia y Chile, señaló a DIARIO DEPORTES que se ultiman detalles para la firma del contrato que lo unirá al equipo Rojiblanco”.

De esta forma de espera entonces que todo culmine en la negociación como es debido para ser presentado de manera oficial.

Él es Brayan Rovira

Rovira es un mediocampista que se formó en Atlético Nacional, equipo con el que debutó profesionalmente y conquistó varios títulos, entre ellos la Copa Libertadores de 2016.

A lo largo de su trayectoria también defendió las camisetas de Envigado, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima y Universidad Católica de Chile. Su paso por el fútbol chileno en 2023 le permitió vivir una experiencia internacional antes de regresar al Tolima, donde encontró continuidad y protagonismo en el mediocampo.

Con un perfil de volante de marca, Rovira se caracteriza por su capacidad para recuperar balones, distribuir juego y aportar equilibrio en la zona central. Además de la Libertadores, levantó títulos de Liga, Superliga y Copa Colombia con Nacional, y también fue campeón de la Superliga con Tolima.

Ante la barrida que llegó a hacer Jorge Bava en Junior donde dos de los cuatro apuntados a salir son volantes, Rovira sería ese reemplazo para una zona que requiere un futbolista con experiencia y una carrera importante que le dé garantías al tiburón.

Bava se refirió a los fichajes

Junior de Barranquilla decidió presentar oficialmente, en la tarde de este lunes, a Jorge Bava como su nuevo entrenador en propiedad, tras la salida de Sebastián Viera.

El extécnico de Independiente Santa Fe entregó, junto al presidente del club, Antonio Char, sus primeras declaraciones sobre el proyecto que tiene en mente para Junior en 2027.

De entrada, se le consultó por los refuerzos y los nombres que ya tuviese en la mira para incorporar al equipo: “Primero es el modelo de juego y luego buscar jugadores con ciertas características. Que se adapten al modelo y la idiosincrasia”, respondió, sin puntualizar en ningún jugador en particular.

"No podemos dar nombres de contrataciones por respeto": Jorge Bava, entrenador de @JuniorClubSA #MedioTiempoWIN 🔴⚪🦈🔥 https://t.co/bpwlZ9qarC — Win Sports (@WinSportsTV) November 23, 2026

Después de ello zanjó: “No podemos dar nombres de contrataciones por respeto”.

Asimismo, el dirigente de la familia Char dio noticias que ya se conocían: “De los jugadores que terminan contrato, ninguno va a renovar”.

Entre esos nombres están el de Teófilo Gutiérrez que se va luego de anunciar su retiro como profesional, también está el de Yimmi Chará, Jefferson Martínez, Juan David Ríos y Harold Rivera.