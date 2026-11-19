Junior de Barranquilla sí se está moviendo en el mercado de fichajes para 2027. Sin embargo, están esperando para oficializar a Jorge Bava como su nuevo técnico para dar más detalles.

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Pero la prensa deportiva en Colombia adelanta un nombre que podría ser refuerzo tiburón. Concretamente, el volante del Deportes Tolima, Bryan Rovira, quien se formó en Atlético Nacional, está cerca de llegar a Junior de Barranquilla.

Bryan Rovira, cerca de incorporarse a Junior de Barranquilla

La información la dio el periodista deportivo, cercano al mercado de fichajes, Mariano Olsen. Fue por medio de su cuenta de X, este jueves 19 de noviembre de 2026.

“Bryan Rovira, cerca de incorporarse a Junior de Barranquilla. El mediocampista no seguirá en Deportes Tolima”, fue la información entregada por Mariano Olsen.

Fuad Char, máximo accionista del Junior de Barranquilla, confirmó que en un par de días dará información oficial sobre los fichajes del equipo para 2027.

“Mañana o pasado mañana les podré dar una información sobre los refuerzos en los que estamos trabajando. Sin embargo, hoy no tengo muchas cosas que decirles”, dijo Fuad este jueves, 19 de noviembre.

Fuad Char sobre los posibles refuerzos y la llegada de Bava. ¿Qué dijo ? #CamerinoDeportes https://t.co/xhQC5BaXYR — Camerino Deportes (@CamerinoJunior) November 20, 2026

A su vez, este mismo jueves, Jorge Bava ya llegó a Barranquilla y seguramente será presentado en Junior entre el viernes y el sábado.

Cuando le preguntaron por los refuerzos en Junior, Bava respondió: Vamos a trabajar. Por eso queríamos venir cuanto antes”.

🛬🦈JORGE BAVA YA ESTÁ EN BARRANQUILLA 📝⚽️El técnico Uruguayo ya arribó a 'La Arenosa' para firmar el contrato que lo vincule con Junior para ser el entrenador del 2027 📻💻#ElVbar en #AsColombia Siempre en vivo, todos los días https://t.co/bEJHsd6xHZ — El VBAR (@VBarCaracol) November 19, 2026

¿Quién es Brayan Rovira? El jugador que suena como refuerzo para Junior de Barranquilla

Brayan Andrés Rovira Ferreira tiene 29 años. Nació el 2 de diciembre de 1996 en Bosconia, departamento del Cesar, Colombia. Se desempeña como volante, mide 1.77 metros y su pie hábil es el derecho.

Rovira se formó en Atlético Nacional, y jugó con el verde de Antioquia, aunque también ha vestido los colores de otros equipos de Colombia y el extranjero.

Envigado, Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima son los equipos del FPC que han tenido a Rovira en sus filas. Ya a nivel internacional, es Universidad Católica de Chile quien contó con los servicios del volante.

El contrato de Bryan Rovira, con Deportes Tolima, va hasta el 31 de diciembre de 2026. Por eso, Mariano Olsen indica que, según la información que maneja, el jugador no va a continuar con el cuadro pijao y ahí Junior aprovecharía para tenerlo de cara a su proyecto 2027.