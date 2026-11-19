Un tribunal federal de Tampa, Florida, determinó que Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, tiene la capacidad mental necesaria para afrontar un juicio en Estados Unidos. El hombre de 82 años, quien permanece detenido desde principios de noviembre, está acusado de presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

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La decisión de la jueza Lindsay S. Griffin pone fin a las dudas sobre si el estado de salud del acusado permitiría continuar con el proceso legal.

Tras revisar una evaluación psiquiátrica independiente realizada por la especialista Amie Gerodimos, la magistrada concluyó que, con un grado razonable de certeza médica, Markle comprende la naturaleza y las consecuencias de los cargos en su contra.

Según reportaron agencias como EFE y el diario británico Daily Mail, Thomas Markle compareció ante el tribunal en silla de ruedas, vestido con el uniforme naranja de recluso y esposado. Durante la lectura del informe, el padre de Meghan Markle mantuvo la mirada hacia el suelo sin mostrar mayores reacciones.

Aunque meses atrás había circulado la versión de que Markle padecía lagunas mentales e incluso un presunto diagnóstico de demencia tras mudarse de Filipinas a un centro de retiro en Florida, el examen médico descartó que esto le impida participar en su propia defensa.

Su abogada, Mary Claire Wolf, indicó ante la corte que no objetará los resultados de la psiquiatra en esta etapa del proceso, aunque aclaró que su cliente “niega categóricamente” las acusaciones.

No obstante, la defensa dejó abierta la puerta para volver a revisar la condición mental del acusado si el expediente es trasladado a California, estado donde se originó la investigación.

El caso que mantiene bajo custodia federal al exdirector de iluminación de Hollywood se remonta a una serie de hallazgos en dos depósitos en el área de Los Ángeles, que Markle alquilaba desde 2008.

De acuerdo con información de Associated Press, las autoridades incautaron cerca de 78 artículos, entre los que se encontraban libros, diapositivas y negativos fotográficos con presuntas imágenes de abuso sexual infantil.

Los investigadores señalaron además que en parte de ese material el acusado aparecería junto a menores de edad.

A este proceso se suma la situación que enfrenta en Filipinas, país donde residió hasta diciembre pasado antes de sufrir la amputación de una pierna por una infección.

Según informó NBC News, la policía filipina presentó denuncias ante la Fiscalía de Cebú por posesión y presunta intención de distribuir este tipo de material, luego de que su propio hijo, Thomas Markle Jr., alertara a las autoridades tras encontrar archivos en su antigua residencia.

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En Estados Unidos, Markle fue arrestado el pasado 6 de noviembre en Lakeland, Florida. Aunque inicialmente recibió el beneficio de detención domiciliaria con monitoreo electrónico, regresó a prisión cuatro días después tras ser acusado de haberse quitado la tobillera de rastreo durante la noche.

El calendario judicial marca el próximo 1 de diciembre como fecha clave para una audiencia preliminar, a menos que un gran jurado emita antes una acusación formal. De concretarse este paso, el caso pasará a un tribunal federal del sur de California. De ser hallado culpable en territorio estadounidense, Thomas Markle podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión.