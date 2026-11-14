El hijo pródigo: así fue el regreso del papa León XIV a Perú y otras seis noticias internacionales de la semana

Latinoamérica

El hijo pródigo

El papa León XIV regresó a Perú, el país que considera su segunda patria, en medio de una multitudinaria bienvenida que marcó uno de los momentos más emotivos de su primera gira por Sudamérica desde que asumió el pontificado.

El religioso aterrizó el miércoles 11 de noviembre en Lima, procedente de Argentina, y fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori y miles de fieles que salieron a las calles para acompañar su recorrido. Según estimaciones del Vaticano, cerca de tres millones de personas se congregaron a lo largo de la ruta que siguió el pontífice.

Papa León XIV llega a su “querida” Chiclayo, ciudad peruana de la que fue obispo

“Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece en mí y cuánto de mi propia historia también les pertenece a ustedes. Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que también estoy regresando a mi patria”, expresó León XIV durante su encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

La visita tiene un significado especial para el papa, quien vivió más de dos décadas en Perú como misionero agustino y posteriormente fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023. También obtuvo la nacionalidad peruana en 2015. Este jueves 12 de noviembre, durante un encuentro con los obispos peruanos, pidió a la Iglesia acompañar a las comunidades más vulnerables y responder a los casos de abuso sexual dentro del clero con “verdad, justicia, perdón y reparación”. También hizo un llamado a combatir la pobreza y las injusticias que afectan al país.

Frase

“¿Alguien cree que estas ‘elecciones’ han sido limpias?”,

President Donald Trump speaks in the James Brady Press Briefing Room at the White House Monday, Nov. 9, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon) Foto: AP Photo/Alex Brandon

dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, una semana después de las elecciones de medio mandato en las cuales los demócratas se hicieron con el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

Cifra

2.000 personas

Personas caminan como parte de una caravana de migrantes que intenta llegar a Estados Unidos, en Tapachula, estado de Chiapas, México, el 10 de noviembre de 2026. México detuvo el avance de una caravana de unos 100 migrantes centroamericanos, pocos días después de que otra llegara a Estados Unidos en medio de la euforia por la derrota electoral del presidente Donald Trump. La Guardia Nacional, las autoridades migratorias y la policía del estado de Chiapas bloquearon la carretera con vehículos patrulla para impedir que los migrantes continuaran su trayecto tras cruzar el río Suchiate, en la frontera. (Foto de Jose Torres / AFP) Foto: AFP

formaron parte de una caravana de migrantes que buscaban llegar a Estados Unidos desde México. Ante la amenaza de Trump de subir los aranceles si cruzaban la frontera, las autoridades terminaron dispersándola.

Europa

España al límite

Contenedores de basura y bicicletas arden en medio de la calle tras los disturbios desatados a raíz de una protesta durante una huelga general a nivel nacional en Barcelona, ​​España, el miércoles 11 de noviembre de 2026. (Foto AP/Joan Mateu Parra) Foto: AP Photo/Joan Mateu Parra

Cientos de miles de manifestantes se tomaron las calles de España en medio de una nueva jornada de protestas por el acceso a la vivienda en el país.

Reino Unido

Silencio real

BRUSELAS, BÉLGICA - 10 DE NOVIEMBRE: Meghan, duquesa de Sussex, llega a la inauguración del «Lost Screen Memorial» en el Parlamento Europeo el 10 de noviembre de 2026 en Bruselas, Bélgica. (Foto de Omar Havana/Getty Images) Foto: Getty Images

Meghan Markle reapareció públicamente junto al príncipe Harry en Bruselas, Bélgica, en medio del escándalo por el arresto de su padre, Thomas Markle, de 82 años, acusado de posesión de material de abuso sexual infantil. La duquesa de Sussex asistió el martes 10 de noviembre a la inauguración del memorial Lost Screen, dedicado a niños afectados por los peligros de internet, pero decidió retirarse a última hora y no pronunciar el discurso que tenía previsto.

Meghan Markle reaparece tras el arresto de su padre por posesión de material sexual infantil

Harry habló en solitario y pidió mayores garantías para proteger a los menores en los entornos digitales. La aparición ocurrió días después de que agentes federales arrestaran a Thomas Markle en Florida. El hombre fue enviado nuevamente a prisión tras incumplir las condiciones de su libertad vigilada al retirarse el dispositivo electrónico de seguimiento.

Estados Unidos

Sale a flote

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, habla durante una conferencia de prensa en el Pentágono, en Washington, el martes 10 de noviembre de 2026. (Foto AP/Nathan Howard) Foto: AP Photo/Nathan Howard

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, salió fortalecido luego del intento de moción de censura en su contra en la Cámara de Representantes del Capitolio en Washington. A pesar de la reñida votación, se terminó rechazando la iniciativa por 211 votos, frente a 204 a favor de sacarlo del puesto. La iniciativa había sido propuesta por el republicano disidente Thomas Massie.

Jefe del Pentágono responde a moción de censura presentada en su contra y da detalles de su gestión: “Espectáculo político”

“Exoneración de un gran patriota estadounidense”, celebró Trump en una publicación en su plataforma Truth Social. Hegseth fue acusado de ser responsable de mala gestión de la guerra en Irán, extralimitarse en sus poderes en cambios de personal y realizar ejecuciones extrajudiciales con los polémicos ataques contra narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, que dejaron más de 200 muertos.

El Salvador

La cruzada de Bukele

Un soldado de El Salvador observa el entorno mientras viaja en un convoy de vehículos blindados que transporta efectivos y equipo desde el aeropuerto hasta la base, en el barrio de Tabarre, el sábado 31 de octubre de 2026, en Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Odelyn Joseph) Foto: AP Photo/Odelyn Joseph

Las fuerzas militares de El Salvador intensificaron su ofensiva contra las pandillas de Haití y destruyeron una vivienda vinculada con Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, líder de la organización criminal 400 Mawozo, una de las más poderosas del país caribeño. La operación fue realizada por soldados salvadoreños junto con la Policía haitiana, aunque el cabecilla no fue capturado.

El presidente Nayib Bukele había solicitado públicamente la ubicación de la residencia del delincuente y prometió destruirla. La ofensiva comenzó en octubre, cuando cuatro técnicos militares salvadoreños desaparecieron tras una emboscada cerca de Puerto Príncipe. Desde entonces, Bukele desplegó al menos 2.500 efectivos en Haití. Los cuatro hombres continúan desaparecidos y el Gobierno salvadoreño sostiene que siguen con vida.