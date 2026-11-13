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En imágenes: choque entre un buque cisterna y un crucero fluvial dejó decenas de personas en el agua

Varias embarcaciones acudieron al lugar para auxiliar a quienes cayeron al río Misisipi.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

13 de noviembre de 2026 a las 7:41 p. m.
El barco fluvial de paletas *American Heritage* aparece volcado de costado tras ser embestido por el buque cisterna *Atlantic Asphalt* en el río Misisipi, el viernes 13 de noviembre de 2026, en Nueva Orleans.
El barco fluvial de paletas *American Heritage* aparece volcado de costado tras ser embestido por el buque cisterna *Atlantic Asphalt* en el río Misisipi, el viernes 13 de noviembre de 2026, en Nueva Orleans. Foto: AP Photo/Gerald Herbert

Un accidente entre dos embarcaciones en Nueva Orleans, Estados Unidos, terminó con un crucero turístico volcado y decenas de personas en el agua. El hecho obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia para rescatar a los pasajeros y tripulantes.

Choque de crucero y buque en New Orleans.
Buque petrolero chocó con crucero que transportaba a casi 150 personas en Estados Unidos

El choque que terminó con un crucero volcado

El viernes 13 de noviembre, un buque cisterna de la compañía Atlantic Asphalt impactó contra el American Heritage, que permanecía atracado en el río Misisipi. Según los primeros reportes, el barco de mayor tamaño habría perdido el control del timón antes de la colisión.

Un video grabado en el lugar muestra el momento en que ambas embarcaciones chocan. La fuerza del impacto rompió partes de la estructura y provocó daños en el crucero, que comenzó a inclinarse hasta terminar volcado.

Un operativo de emergencia permitió rescatar a todos los ocupantes de la embarcación accidentada.
Personal de emergencia y equipos de rescate trabajan en el lugar de los hechos después del choque. Foto: Enan Chediak/The Advocate via AP
El impacto provocó que la embarcación turística volcara y decenas de personas terminaran en el agua.
Remolcadores, trabajadores portuarios, policías y otras embarcaciones acudieron al lugar para ayudar a rescatar a los pasajeros y tripulantes que habían caído al río Misisipi Foto: AP Photo/Matthew Hinton
La embarcación comenzó a inundarse minutos después del impacto y terminó volcada en el río.
Personal de emergencia y equipos de rescate se encuentran en el lugar tras la colisión. Foto: AP Photo/Matthew Hinton
El accidente movilizó a trabajadores portuarios, policías y equipos de rescate en Estados Unidos.
El accidente provocó un amplio despliegue de rescate en el río Misisipi, donde varias embarcaciones auxiliaron a los pasajeros y tripulantes que cayeron al agua tras el impacto. Foto: AP Photo/Matthew Hinton
Varias embarcaciones acudieron al lugar para auxiliar a quienes cayeron al río Misisipi.
El buque cisterna Atlantic Asphalt presenta daños tras colisionar con el barco fluvial American Heritage en el río Misisipi, Foto: Getty Images via AFP

La emergencia dejó a pasajeros y tripulantes en el agua, mientras remolcadores, trabajadores portuarios y organismos de seguridad acudían para ayudar en las labores de rescate.

El fuerte impacto provocó que decenas de ocupantes cayeran al agua y necesitaran ayuda para salir.
A bordo del barco fluvial, que se encontraba atracado, viajaban más de 130 pasajeros. Foto: Getty Images via AFP

Todos los ocupantes sobrevivieron al accidente

La alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, calificó lo ocurrido como “un milagro en el Misisipi”. Aunque 32 personas tuvieron que ser trasladadas a centros médicos, ninguna presentaba heridas graves.

Por su parte, Devon Flanagan, un trabajador que se encontraba cerca del puerto, describió el escenario que encontró después del impacto: “Fue un caos total”.

Las imágenes muestran el momento en que el barco turístico fue embestido mientras permanecía atracado.
Observadores toman fotografías en el lugar donde un buque cisterna chocó contra un crucero fluvial en Nueva Orleans, el viernes 13 de noviembre de 2026. Foto: AP Photo/Matthew Hinton

El testigo también contó que varias embarcaciones acudieron para ayudar, aunque la presencia de personas todavía en el agua dificultaba las labores de rescate.

El American Heritage fue construido en 2015 y es operado por American Cruise Lines. Tiene cinco pisos y capacidad para transportar hasta 150 pasajeros.

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