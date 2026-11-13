En imágenes: choque entre un buque cisterna y un crucero fluvial dejó decenas de personas en el agua

Un accidente entre dos embarcaciones en Nueva Orleans, Estados Unidos, terminó con un crucero turístico volcado y decenas de personas en el agua. El hecho obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia para rescatar a los pasajeros y tripulantes.
El choque que terminó con un crucero volcado
El viernes 13 de noviembre, un buque cisterna de la compañía Atlantic Asphalt impactó contra el American Heritage, que permanecía atracado en el río Misisipi. Según los primeros reportes, el barco de mayor tamaño habría perdido el control del timón antes de la colisión.
Un video grabado en el lugar muestra el momento en que ambas embarcaciones chocan. La fuerza del impacto rompió partes de la estructura y provocó daños en el crucero, que comenzó a inclinarse hasta terminar volcado.
La emergencia dejó a pasajeros y tripulantes en el agua, mientras remolcadores, trabajadores portuarios y organismos de seguridad acudían para ayudar en las labores de rescate.
Todos los ocupantes sobrevivieron al accidente
La alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, calificó lo ocurrido como “un milagro en el Misisipi”. Aunque 32 personas tuvieron que ser trasladadas a centros médicos, ninguna presentaba heridas graves.
Por su parte, Devon Flanagan, un trabajador que se encontraba cerca del puerto, describió el escenario que encontró después del impacto: “Fue un caos total”.
El testigo también contó que varias embarcaciones acudieron para ayudar, aunque la presencia de personas todavía en el agua dificultaba las labores de rescate.
El American Heritage fue construido en 2015 y es operado por American Cruise Lines. Tiene cinco pisos y capacidad para transportar hasta 150 pasajeros.