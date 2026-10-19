Una mujer fue enviada a prisión tras ser señalada de embestir repetidamente el vehículo de una familia con menores de edad a bordo, en Lenguazaque, Cundinamarca.

La Fiscalía le imputó homicidio en grado de tentativa y no aceptó los cargos, según la información disponible.

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Embistió varias veces un carro con niños

Una mujer que al parecer se encontraba en estado de embriaguez, embistió varias veces el vehículo en el que se movilizaba una familia por lenguazaque, Cundinamarca.

Según la información conocida, en el carro viajaban menores de edad, cosa que no le importó a la mujer que conducía una camioneta roja.

Impactó varias veces el carro, poniendo en riesgo a sus ocupantes.

De acuerdo a la información emitida por las autoridades, entre los afectados por los repetidos golpes se encontraban dos menores de dad de 4 y 14 años.

La implicada trató de huir del lugar de los hechos, sin embargo varios motociclistas la siguieron y algunos transeúntes tuvieron que intervenir para que detuviera su desenfrenada marcha.

Finalmente, el caso quedó en manos de las autoridades.

Mujer arrestada por chocar en repetidas ocasiones a un vehículo con menores de edad. Foto: Policía Cundinamarca

¿Quién era la mujer implicada en el choque?

La mujer implicada en los hechos fue identificada por las autoridades como Alba Espitia Lancheros, quien impactó en varias ocasiones el carro.

Según los testimonios recogidos, ella no solo chocó contra el carro familiar, sino que retrocedió varios metros y volvió a acelerar para impactarlo de nuevo en varias ocasiones.

De a cuerdo a lo que se ve en el video divulgado en redes, la mujer se encontraba en estado de embriaguez y desde el momento en el que se subió a su camioneta dio muestras claras de que no se encontraba en condiciones de conducir.

Al arrancar se llevó a su paso varias motocicletas que se encontraban parqueadas y finalmente embistió al carro en el que se encontraban los dos menores.

Espitia Lancheros fue capturada por las autoridades, quienes le realizaron una valoración médica en donde se evidenció que presentaba claras conductas de estar en estado de embriaguez.

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Una vez finalizaron las pruebas de la Fiscalía, una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de Ubaté, le imputó el delito de homicidio simple en grado de tentativa, en concurso homogéneo y sucesivo.

De acuerdo a los más recientes informes, la implicada no habría aceptado los cargos formulados en su contra.

Camioneta roja que chocó repetidas veces contra un carro de familia. Foto: Captura de pantalla redes sociales- API

Sin embargo, un juez de control de garantías declaró legal la captura y la incautación del vehículo en el que se desplazaba la mujer.

Además, el ente ordenó una medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario.