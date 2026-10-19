“Buscaban que Abelardo perdiera”: Angie Rodríguez revela cómo el gobierno Petro quería influir en las elecciones con los paras

En una declaración exclusiva a SEMANA, publicada en el programa El Debate, la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez reveló detalles de cómo el presidente Gustavo Petro le encomendó reunirse con paramilitares en Valledupar para tratar de influir con sus testimonios en las elecciones presidenciales.

Exclusivo: aquí están los secretos del pacto de Valledupar, un complot del gobierno de Gustavo Petro contra Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Vargas Lleras

“Yo estoy convencida que él lo que quería era influir en las elecciones para que se siguiera el gobierno progresista y obviamente al desprestigiar a sus adversarios. Tenía narrativas y elementos para que la gente no votara por ellos”, dijo Rodríguez a SEMANA.

Rodríguez narró que ella es víctima de los paramilitares, pues asesinaron a dos de sus familiares. Por esa razón argumentó que se apartó del interés de su entonces jefe y se lo hizo saber.

Vicky Dávila le preguntó entonces qué buscaba él en el caso de Abelardo De La Espriella y Rodríguez le contestó: “Que perdiera”.

Exclusivo: aquí están los secretos del pacto de Valledupar, un complot del gobierno de Gustavo Petro contra Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Vargas Lleras

“Pero para sorpresa de muchos, ellos no aceptaron eso. En privado me decían: doctora Angie, nosotros no nos prestamos para eso”, agregó.

Lo que sucedió después fue impactante para Rodríguez. Aseguró que, tras reunirse con los paras, buscó de nuevo al entonces presidente Gustavo Petro, quien le preguntó cómo le fue. Ella le contestó:

“Mire presidente, no se va a hacer lo que usted dijo. Pero le tengo algo mejor”, relató. Angie Rodríguez aseguró que en ese momento fue muy “ingenua” porque creía que al primer mandatario podría interesarle un acuerdo con los paras para lograr la entrega de bienes y de verdad para las víctimas.

Según ella, el primer mandatario, al escuchar esa propuesta, entró en cólera: “Se molestó demasiado conmigo. Me gritó por telefono y me dijo que me devolviera para Bogotá”.

La respuesta de la funcionaria fue que prefería quedarse y terminar el trabajo con los paramilitares para, supuestamente, encontrar cuerpos y darle prioridad al enfoque de las víctimas.

“Eso no terminó ahí. Me llamó varias veces. Me decía: ‘Que se devuelva, que se devuelva, o ¿es que usted ya tiene vínculos con los paramilitares?’”, agregó.

Contó que también le ofrecieron ponerle un avión de la Policía solo para ella, para ir a recogerla. ”El presidente comenzó a cambiar la narrativa, como de costumbre, siempre a su acomodo. Empezó a presentar como si la culpable fuera yo, cuando había recibido una instrucción", agregó.

La declaración de Angie Rodríguez a la Fiscalía

SEMANA publicó la versión que Angie Rodríguez entregó a la Fiscalía, también en primicia. “Les dije (a los exjefes de las AUC) que necesitaba que hablaran del expresidente Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras”, relata la exdirectora del Dapre.

Salvatore Mancuso denuncia que gobierno de Gustavo Petro buscó que exjefes de las AUC “acusaran a Uribe, De La Espriella y Vargas Lleras para ganar elecciones”

“¿Qué pasa? Muchos estaban molestos, se les notaba en la cara. Hubo un silencio muy fuerte. Uno de ellos se iba a parar y se iba a ir del recinto. Otro dijo: ‘No nos vamos a prestar para eso porque ya hablamos con la Justicia’. Yo me percaté y dije: no, eso no está bien. Cambié el tema y les manifesté: esta es la propuesta del gobierno, ¿cuál es la de ustedes? Hicieron una contrapropuesta que me pareció más razonable y ajustada a la norma y es que querían reparar a las víctimas, pedir perdón, mostrar dónde están las fosas comunes. Por cierto, hay una entre Colombia y Venezuela con más de 200 víctimas”, relató ella al ente investigador.

Salvatore Mancuso, Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras. Foto: SEMANA.

Al evento en Valledupar asistieron 11 exjefes de las AUC: Salvatore Mancuso; Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; Rodrigo Tovar Pupu, Jorge 40; Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán; Edward Cobos, conocido como Diego Vecino; Rodrigo Pérez, alias Julián Bolívar, entre otros.