Le responden en vivo a Petro tras resultar salpicado en el pacto de Valledupar: “Encajar las piezas”

Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), reveló en SEMANA que hubo un complot del gobierno de Gustavo Petro contra Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras, de la mano de exjefes paramilitares.

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Rodríguez dijo que en ese plan, denominado el pacto de Valledupar, y que es de conocimiento de la Fiscalía, estaba involucrado el exministro Armando Benedetti.

En El Debate de SEMANA, el senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, le respondió al expresidente Gustavo Petro, luego de que este resultara salpicado en el pacto de Valledupar, y dijera en un mensaje en X que nada tenía que ver con eso. Apesar de que Rodríguez dijera que el exjefe de Estado dio la orden.

“De manera que en este momento, mientras estamos en esta conversación, salen mensajes del expresidente Petro a decir no, que él no tuvo nada que ver. Ah, no, pero su ministro del Interior [Armando Benedetti], al frente de la dirección, su asesor Currea de Lugo, que lo había nombrado para una embajada en Emiratos Árabes Unidos y tuvo que retroceder ese nombramiento por señalamientos de abuso o acoso sexual, estaba al interior de esa estrategia. Y la señora Angie Rodríguez, directora del Dapre”, dijo el congresista.

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En tal sentido, Cadavid recalcó en El Debate que lo anterior no es casualidad, tal como lo denunció Rodríguez en SEMANA, sobre la orden de Petro para que algunos de sus entonces funcionarios se reunieran con exjefes paramilitares para que señalaran públicamente a figuras de la oposición.

“Lo que quiero decir con esto es que estos no son por allá unos enviados terceros, son personas del más estrecho y cercano círculo del gobierno de Colombia que tuvieron como propósito. El país tiene que empezar a encajar las piezas. La declaración de Armando Benedetti diciendo que se conocerían asuntos sobre declaraciones de estos exparamilitares en temas de quienes buscaban ser candidatos… estaban preparando la trampa, la que hemos tenido que enfrentar durante los últimos años y que conocemos muy bien cómo operan y cómo se mueven de manera criminal para aferrarse al poder”, agregó el senador del uribismo.

Vale destacar que, en su mensaje en X, Petro aseguró que nada con los exjefes paramilitares se había hecho a escondidas durante su mandato.

“Frente a las declaraciones de Salvatore Mancuso y Angie Rodríguez: no voy a aceptar que se me atribuyan hechos tan graves sin que exista una sola prueba que demuestre que di una orden para presionar a alguien a declarar contra Álvaro Uribe o contra cualquier otro dirigente político. Hay algo que no se puede pasar por alto. La mesa con los antiguos comandantes de las autodefensas no nació a escondidas. Su funcionamiento fue establecido mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, un acto público que tenía como propósito avanzar en el esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y el cierre de un proceso de paz que comenzó hace más de veinte años”, afirmó el expresidente en parte de un extenso mensaje en X, este lunes 19 de octubre.