Alcalde Alejandro Eder reveló cuánto le costará a Emcali adquirir la hidroeléctrica Salvajina de Celsia

La Alcaldía de Cali y las Empresas Municipales de Cali (Emcali) buscan adquirir el 100 % de la Central Hidroeléctrica de Salvajina, actualmente propiedad de Celsia, para incursionar en el negocio de generación de energía eléctrica.

La decisión abre el debate sobre el impacto que tendría esta adquisición en las finanzas de la empresa pública, el suministro eléctrico y el futuro energético de la región. Alejandro Eder, alcalde de Cali, habló en El Debate de SEMANA sobre este tema.

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Eder aseguró que la compra de la Central Hidroeléctrica de Salvajina por parte de Emcali no representará costos adicionales para los caleños ni para la empresa, debido a que la operación se realizaría mediante un intercambio de activos, no a través de nuevos recursos o endeudamiento.

Frente al valor de la negociación, Eder señaló en El Debate que la operación se estima en cerca de 1,8 a 2 billones de pesos. Precisó que el mecanismo consiste en devolver a Celsia la participación accionaria que Emcali tiene en la compañía, a cambio de recibir la central hidroeléctrica.

Asimismo, Eder destacó en El Debate de SEMANA que la posible adquisición de la Central Hidroeléctrica de Salvajina no solo representaría una oportunidad para fortalecer la generación de energía de Emcali, sino que también tendría implicaciones estratégicas para el abastecimiento de agua en el suroccidente colombiano.

Según explicó, la represa, ubicada en el departamento del Cauca, es un activo clave para la región por su capacidad de almacenamiento de agua y los beneficios que podría representar para Cali, el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca.

“Esto es un activo estratégico del suroccidente colombiano. La hidroeléctrica de Salvajina queda en el departamento del Cauca y, además, viene consigo la represa de Salvajina, que es una represa gigantesca de agua”, afirmó Eder al referirse a las ventajas de la negociación.

El mandatario sostuvo que este componente hídrico es uno de los aspectos positivos de la operación para los habitantes de la región.

Durante su intervención, el alcalde aseguró que la infraestructura podría contribuir a garantizar el abastecimiento de agua a largo plazo.

“Nos garantiza a los caleños, al sur del Valle y al norte del Cauca, resolver el tema del agua con los próximos 100 años en nuestra región”, señaló.

Eder también afirmó que la operación permitiría a Emcali fortalecer su participación en el negocio de generación de energía y recuperar una capacidad que, según dijo, la empresa ha dejado de desarrollar durante las últimas décadas.

“Yo no diría que sería una de las empresas de servicios públicos más grandes del país, yo diría que volverá a ser”, manifestó al referirse al potencial de la compañía si logra concretar la adquisición.

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El mandatario recordó que la posibilidad de ampliar la capacidad de generación energética de Emcali ha sido una discusión de larga data en Cali.

La adquisición permitiría recuperar capacidad de generación eléctrica propia. Foto: Central Hidroeléctrica de Salvajina

En ese sentido, señaló que uno de los objetivos de su administración es avanzar hacia una empresa con mayor capacidad de generación propia, además de mejorar su funcionamiento administrativo. Como ejemplo, destacó la continuidad del gerente Roger Mina, quien permanece en el cargo desde el 1.° de enero de 2024.

Finalmente, el alcalde explicó que la compra de Salvajina es un proyecto que ha trabajado durante cerca de dos años junto con la gerencia de Emcali, aunque aseguró que su interés en fortalecer la generación energética de la ciudad se remonta a más de una década.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, entregó detalles de la compra a Celsia de la hidroeléctrica de Salvajina. Foto: Bernardo Peña

“Era evidente que, para que Emcali pudiera tener los resultados de una EPM o de una empresa de energía de Bogotá, era fundamental volver al negocio de la generación de energía”, afirmó.

Finalmente, Eder señaló que la negociación aún tiene una última etapa por completar, por lo que su cierre podría tardar algunos meses. Sin embargo, manifestó su expectativa de concretar el negocio durante los primeros meses de 2027.

“Quiero ser preciso, va a estar el último tramo, faltan todavía algunos meses, pero yo espero que iniciando el primer semestre del año entrante ya podamos tener esta gran noticia para los caleños”, afirmó el alcalde, quien reiteró que la administración distrital continúa trabajando para hacer realidad la adquisición de la Central Hidroeléctrica de Salvajina.