La Alcaldía de Santiago de Cali y las Empresas Municipales de Cali (Emcali) radicaron ante el Concejo Distrital un proyecto de acuerdo para ingresar formalmente al negocio de la generación hidroeléctrica mediante la compra de 100 % de la Central Hidroeléctrica Salvajina.

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Esta iniciativa está liderada por el alcalde Alejandro Eder y el gerente general de Emcali, Roger Mina, en cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital de Cali 2024-2027. La adquisición de Salvajina permitirá a la entidad pública recuperar la capacidad de generación eléctrica propia que perdió hace 30 años, cuando el activo pasó a manos privadas.

Con su incorporación al patrimonio municipal, Salvajina aportará una producción de energía equivalente al 30 % del consumo total de Cali. Esta autogeneración permitirá a Emcali fortalecer sus ingresos y reducir su vulnerabilidad frente a la volatilidad y fluctuaciones de los precios en el mercado de energía mayorista, lo que a su vez contribuirá a una mayor estabilidad tarifaria para los ciudadanos.

Para financiar la adquisición, Emcali solicitó la autorización del Concejo Distrital para vender la totalidad de la participación accionaria de 18 % que posee en Celsia Colombia y entregarla como contraprestación a cambio de 100 % de la Central Salvajina. Este mecanismo de sustitución de activos evitará la necesidad de destinar recursos económicos adicionales o recurrir a endeudamiento por parte del Distrito o de Emcali para asumir el control de la central.

La adquisición permitiría recuperar capacidad de generación eléctrica propia. Foto: Central Hidroeléctrica de Salvajina

La Central Hidroeléctrica Salvajina está ubicada en la cuenca del río Cauca y opera como un embalse multipropósito que regula caudales, controla inundaciones y provee abastecimiento de agua potable para la región. Tanto la Alcaldía como Emcali señalaron que, independientemente de quién sea su propietario, los compromisos socioambientales, el plan de manejo ambiental y la regulación vigente de Salvajina se mantendrán vigentes.

De concretarse la transacción, Emcali aplicará una transición operativa gradual bajo un modelo de gobierno corporativo y gestión especializada para garantizar la continuidad del servicio.

El Concejo Distrital deberá analizar la propuesta técnica, jurídica y financiera que pondrá a disposición la empresa. En caso de obtener la autorización corporativa y municipal, el proceso de enajenación de las acciones se someterá a los parámetros de la Ley 226 de 1995 sobre enajenación de activos estatales.

Este procedimiento contempla una fase de oferta preferente dirigida a destinatarios de condiciones especiales, como trabajadores, pensionados y organizaciones del sector solidario. Cumplidas las etapas de valoración, negociación y aprobaciones normativas, la administración distrital proyecta el cierre definitivo de la operación para el primer semestre de 2027.

El alcalde Alejandro Eder ratificó que esta decisión busca consolidar a Emcali como una empresa pública rentable, eficiente y con capacidad de generar valor patrimonial para los caleños.

“Emcali debe seguir siendo una empresa pública de los caleños. Eso sí, administrada con criterio empresarial y capaz de generar valor para la ciudad y responder a las necesidades de las próximas generaciones”, señaló el alcalde.