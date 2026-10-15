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Emcali busca entrar al negocio hidroeléctrico con la compra de la Central Salvajina

La adquisición permitiría recuperar capacidad de generación eléctrica propia.

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Evelyn Acevedo Rueda

15 de octubre de 2026 a las 5:36 p. m.
La adquisición permitiría recuperar capacidad de generación eléctrica propia.
La adquisición permitiría recuperar capacidad de generación eléctrica propia. Foto: Central Hidroeléctrica de Salvajina

La Alcaldía de Santiago de Cali y las Empresas Municipales de Cali (Emcali) radicaron ante el Concejo Distrital un proyecto de acuerdo para ingresar formalmente al negocio de la generación hidroeléctrica mediante la compra de 100 % de la Central Hidroeléctrica Salvajina.

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Esta iniciativa está liderada por el alcalde Alejandro Eder y el gerente general de Emcali, Roger Mina, en cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital de Cali 2024-2027. La adquisición de Salvajina permitirá a la entidad pública recuperar la capacidad de generación eléctrica propia que perdió hace 30 años, cuando el activo pasó a manos privadas.

Con su incorporación al patrimonio municipal, Salvajina aportará una producción de energía equivalente al 30 % del consumo total de Cali. Esta autogeneración permitirá a Emcali fortalecer sus ingresos y reducir su vulnerabilidad frente a la volatilidad y fluctuaciones de los precios en el mercado de energía mayorista, lo que a su vez contribuirá a una mayor estabilidad tarifaria para los ciudadanos.

Para financiar la adquisición, Emcali solicitó la autorización del Concejo Distrital para vender la totalidad de la participación accionaria de 18 % que posee en Celsia Colombia y entregarla como contraprestación a cambio de 100 % de la Central Salvajina. Este mecanismo de sustitución de activos evitará la necesidad de destinar recursos económicos adicionales o recurrir a endeudamiento por parte del Distrito o de Emcali para asumir el control de la central.

Emcali busca entrar al negocio hidroeléctrico con la compra de la Central Salvajina
La adquisición permitiría recuperar capacidad de generación eléctrica propia. Foto: Central Hidroeléctrica de Salvajina

La Central Hidroeléctrica Salvajina está ubicada en la cuenca del río Cauca y opera como un embalse multipropósito que regula caudales, controla inundaciones y provee abastecimiento de agua potable para la región. Tanto la Alcaldía como Emcali señalaron que, independientemente de quién sea su propietario, los compromisos socioambientales, el plan de manejo ambiental y la regulación vigente de Salvajina se mantendrán vigentes.

De concretarse la transacción, Emcali aplicará una transición operativa gradual bajo un modelo de gobierno corporativo y gestión especializada para garantizar la continuidad del servicio.

El Concejo Distrital deberá analizar la propuesta técnica, jurídica y financiera que pondrá a disposición la empresa. En caso de obtener la autorización corporativa y municipal, el proceso de enajenación de las acciones se someterá a los parámetros de la Ley 226 de 1995 sobre enajenación de activos estatales.

Este procedimiento contempla una fase de oferta preferente dirigida a destinatarios de condiciones especiales, como trabajadores, pensionados y organizaciones del sector solidario. Cumplidas las etapas de valoración, negociación y aprobaciones normativas, la administración distrital proyecta el cierre definitivo de la operación para el primer semestre de 2027.

El alcalde Alejandro Eder ratificó que esta decisión busca consolidar a Emcali como una empresa pública rentable, eficiente y con capacidad de generar valor patrimonial para los caleños.

“Emcali debe seguir siendo una empresa pública de los caleños. Eso sí, administrada con criterio empresarial y capaz de generar valor para la ciudad y responder a las necesidades de las próximas generaciones”, señaló el alcalde.