Los datos personales y la información relacionada con los servicios públicos hacen parte de los procesos digitales que administra Emcali. La empresa enfrenta cerca de 500.000 intentos de ciberataques y puso en marcha nuevas herramientas para vigilar sus sistemas y responder ante posibles amenazas.

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¿Qué está haciendo Emcali para proteger la información?

Uno de los principales cambios es la implementación de un centro de operaciones de seguridad informática, conocido como Security Operations Center (SOC).

Esta herramienta permite monitorear permanentemente la infraestructura tecnológica, identificar comportamientos sospechosos y detectar posibles amenazas.

De acuerdo con las cifras divulgadas por Emcali, este centro protege más de 300 sistemas de información y permite hacer seguimiento a los intentos de ataques provenientes de diferentes lugares del mundo.

La empresa también reportó una reducción en los tiempos de recuperación ante incidentes informáticos.

Mientras anteriormente este proceso podía tardar hasta ocho semanas, ahora puede realizarse en 24 horas.

Este indicador cobra importancia porque una interrupción de las plataformas tecnológicas puede afectar procesos internos y canales utilizados por los ciudadanos para consultar información o realizar gestiones.

Es importante aclarar que los cerca de 500.000 intentos de ciberataques reportados no significan que los datos de los usuarios hayan sido vulnerados. La cifra corresponde a los intentos de amenaza que enfrenta la infraestructura de la compañía.

Torre de Emcali Foto: Foto suministrada por Emcali

Renovación tecnológica para reducir riesgos

La protección de la información también depende de la infraestructura que utiliza la empresa.

Por eso, Emcali adelanta un proceso de actualización que incluye la renovación de 1.700 computadores y la modernización de más de 50 sistemas de información.

Según la compañía, estas intervenciones permitieron reducir la obsolescencia tecnológica del 76 % al 30 %.

También se realizaron mejoras en el centro de datos, donde se almacena y procesa información necesaria para las operaciones.

El proceso contempla inversiones superiores a los $60.000 millones, de acuerdo con los datos divulgados por la empresa.

La estrategia también tiene efectos en la atención al público. Emcali informó que la digitalización de sus trámites registra un avance del 70 %.

Entre las herramientas contempladas están la aplicación Emcali, el asistente virtual con inteligencia artificial Mile y un sistema de atención por WhatsApp.

La compañía también trabaja en la modernización de SIC360, plataforma relacionada con la facturación, el recaudo y la gestión de peticiones, quejas y reclamos.

Servicio al cliente Emcali. Foto: Fotop: Emcali

Estas iniciativas buscan que los ciudadanos tengan más alternativas para realizar consultas y gestiones sin depender exclusivamente de la atención presencial.

El reto para Emcali será mantener protegidos esos canales a medida que aumenten los servicios digitales.

La seguridad de la información será un aspecto clave para que los usuarios puedan utilizar estas herramientas con confianza.