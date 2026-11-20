A través de un comunicado oficial divulgado este viernes 20 de noviembre de 2026, la Policía Metropolitana de Cali expresó sus condolencias por el fallecimiento de la ciudadana Ivonne Fernanda Parra Díaz y entregó precisiones sobre el procedimiento policial adelantado un día antes en zona rural de El Bordo, municipio de Patía, en el departamento del Cauca.

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Según informó la institución, durante la intervención realizada en la tarde del pasado jueves 19 de noviembre por uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) no se reportaron personas lesionadas ni de la población civil ni de la fuerza pública.

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Cronología de los hechos según el reporte policial

De acuerdo con el pronunciamiento de la Policía Metropolitana de Cali, la actuación de los uniformados del Esmad en la tarde del 19 de noviembre obedeció a un ataque previo con artefactos explosivos improvisados tipo ‘papa bomba’.

La institución subrayó que el operativo concluyó en su totalidad y que, al cierre del mismo, el Puesto de Mando Unificado (PMU) no registró ningún reporte de ciudadanos o policías heridos en el área.

Posteriormente, varias horas después de haber finalizado el despliegue policial, las autoridades conocieron a través de redes sociales y medios de comunicación que Ivonne Fernanda Parra Díaz ingresó a un centro asistencial de El Bordo hacia las 4:31 de la madrugada de este 20 de noviembre, donde lamentablemente falleció a las 5:56 a. m.

Dictamen médico-legal y colaboración con la Fiscalía

Ante las versiones circulantes sobre el caso, el mando policial enfatizó que la diferencia temporal y la ausencia de reportes en el PMU impiden vincular preliminarmente ambos episodios.

La Policía Nacional de Colombia lamenta profundamente el fallecimiento de la ciudadana Ivonne Fernanda Parra Díaz , expresa sus más sentidas condolencias a su familia y seres queridos, y se permite informar a la opinión pública lo siguiente: https://t.co/ZROrjGzpsf — Departamento de Policía Cauca (@PoliciaCauca) November 21, 2026

“Teniendo en cuenta que el ingreso al centro asistencial se produjo una vez el procedimiento policial ya había concluido y sin que durante el mismo se reportara ninguna persona lesionada, no es posible establecer, por el momento, una relación directa entre el deceso y la actuación policial”, puntualizó el comunicado oficial.

No obstante, la Policía Nacional indicó que corresponderá a la autoridad médico-legal competente determinar las causas exactas de la muerte y verificar si existe o no algún nexo con lo ocurrido la tarde anterior.

Finalmente, la institución reiteró su compromiso con la transparencia y el respeto a los derechos humanos, manifestando su plena disposición para colaborar con la Fiscalía General de la Nación en el total esclarecimiento de los hechos.