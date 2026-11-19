Este jueves 19 de noviembre, la Unidad Nacional Antidisturbios (UNADI) de la Policía Metropolitana de Barranquilla tuvo que intervenir un bloqueo sobre la calle 30 con carrera 8, en el sur de la ciudad.

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La información que se ha conocido es que el grupo de manifestantes salió desde el municipio de Soledad por la calle 30 hasta llegar al punto antes mencionado, donde pretendieron impedir el paso de los vehículos y de las personas. En ese momento fue que los uniformados tuvieron que hacer uso de la fuerza; lanzaron gases lacrimógenos y bombas aturdidoras para dispersar a las personas.

Oscar Echeverría, presidente de la Unión de Trabajadores del Atlántico (Utral), dijo en diálogo con el medio Zona Cero los motivos que los hicieron movilizarse en contra del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

“Una de las razones de esta marcha es el traslado de los presupuestos de las cajas de compensación que el señor Gobierno quiere trasladar hacia el sector salud como el Adres, sabiendo que esa es una cortina de humo que tiene Adres, que es una entidad prácticamente privada”, indicó.

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Por su parte, a ese mismo medio barranquillero, Javier Bermúdez, presidente de la CUT en el Atlántico, sostuvo: “Las pretensiones del gobierno de Abelardo De La Espriella es querer colocar una reforma de rescate fiscal que no es más que una reforma tributaria disfrazada, la cual coloca en los hombros de la clase media, de la clase media alta y media baja, que somos los que vamos a pagar estos tributos”.

Hasta el momento, la Policía de Barranquilla no ha entregado un balance oficial de las manifestaciones que se registraron en la capital del Atlántico, donde tuvo que intervenir el antiguo Esmad para rehabilitar el tráfico vehicular.