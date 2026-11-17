El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, volvió a recordar este martes 17 de noviembre que los estudiantes del Sena no pagarán transporte público desde enero del 2027 en la capital del Atlántico. Las declaraciones se dieron en medio de un evento en el que estaba presente el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella.

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Y es que el pasado 17 de septiembre, el mandatario de los barranquilleros había hecho el anuncio por medio de su cuenta en la red social X.

“Barranquilla subsidiará el 100 % del transporte público de todos los aprendices del SENA de nuestra ciudad. A partir de 2027, nuestros muchachos del @SENAComunica que viven en Barranquilla podrán llegar a sus clases y continuar su formación sin que el costo de movilizarse sea una barrera. Así les abrimos más oportunidades, cerramos brechas y le apostamos al futuro de toda Colombia. ¡Vamos con todo!”, agregó.

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Por su parte, el Fray Ricardo Torre, director del Sena, también se mostró complacido por el trabajo que vienen realizando por los aprendices del Sena desde la administración distrital.

“Tenemos hoy lugares SENA, centros en Barranquilla donde el desplazamiento realmente es costoso para nuestros aprendices. Que usted haga esa apuesta por el aprendiz del SENA es hacer una apuesta por el futuro del país, pero, sobre todo, por el futuro de esta región. Yo quiero invitar desde Barranquilla al alcalde de Medellín, de Cali, de Bogotá, al de Bucaramanga, al de las grandes ciudades, al de todos los alcaldes de Colombia para que se sumen a esta iniciativa. Que nuestros aprendices tengan cero pesos. El transporte es facilitar cobertura, promover la calidad, pero sobre todo desarrollar un Sena cada vez más comprometido con el cierre de brecha social en el país”, indicó.