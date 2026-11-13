Esperó seis años para ser madre y terminó dando a luz a trillizas en Barranquilla: esta es su historia

Una mujer dio a luz a trillizas en Barranquilla. Llevaba 6 años tratando de poder quedar en estado de embarazo, pero no había podido. Al inicio, todo parecía indicar que era un solo bebé. El pasar de las semanas fue mostrando lo que hoy es una historia para muchos y un milagro para esa familia.

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Se trata de Marilyn García Esparra, quien dio a luz a tres niñas, identificadas como Ailanis, Ainara y Aitana, en la Clínica La Merced, después de atravesar un embarazo considerado de alto riesgo por sus características médicas.

Clínica La Merced, donde nacieron las trillizas. Foto: Clínica La Merced.

“Lo que durante seis años fue un anhelo para Marilyn García Esparra y su familia terminó convirtiéndose en una noticia que multiplicó su felicidad: esperaba un bebé y, durante su primer control, recibió la sorpresa de que serían tres. Hoy, sus tres hijas, Ailanis, Ainara y Aitana, ya nacieron sin intercurrencias ni complicaciones en la Clínica La Merced”, informó la clínica.

El caso despertó especial interés entre los profesionales de la salud debido a que se trató de un embarazo trigelar espontáneo, una condición poco frecuente en la que tres bebés son concebidos sin necesidad de recurrir a técnicas de reproducción asistida.

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Otro que llamó la atención de los especialistas es que dos de las niñas compartían la placenta; médicamente se trataba de una configuración bicorial triamniótica. El seguimiento estuvo liderado por el doctor Arturo Montaño Mendoza, especialista en medicina materno-fetal de la Clínica La Merced, acompañado por un equipo multidisciplinario.

“Los embarazos múltiples son casos complejos que requieren experiencia, vigilancia y un seguimiento muy estricto. La evaluación ecográfica, especialmente el seguimiento Doppler fetoplacentario, es fundamental para valorar el bienestar de los bebés y determinar el momento más adecuado para su nacimiento”, explicó el especialista.

La mujer no tuvo complicaciones al momento de dar a luz. Foto: Getty Images

La institución señaló que la atención requirió la participación coordinada de profesionales de ginecoobstetricia, pediatría y neonatología, además de disponer de infraestructura hospitalaria especializada.

“Con el nacimiento de Ailanis, Ainara y Aitana, la Clínica La Merced celebra el resultado de un trabajo que integra conocimiento especializado, seguimiento clínico y atención humanizada”, destacó la institución.