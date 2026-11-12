Dos policías heridos en atentado a estación de Policía en Curumaní: “explotaron cinco granadas”

La estación de Policía de San Roque, un corregimiento de Curumaní, Cesar, fue blanco de un atentado terrorista esta tarde de jueves, 12 de noviembre.

Desde la gobernación del Cesar rechazaron este hecho, el segundo en dos meses, que deja dos heridos.

Además, señalaron que explotaron cinco granadas contra esa estación.

“Rechazamos con total contundencia el ataque violento contra la Subestación de Policía de San Roque, corregimiento de Curumaní, donde dos de nuestros policías resultaron heridos. Que quede claro: esto es la reacción criminal a la ofensiva que mantenemos contra la delincuencia en el centro y sur del Cesar, con la fuerza de tarea conjunta Urano”, dijo la Gobernación.

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