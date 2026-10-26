Kbeto Zuleta y el accidente de su agrupación: así recuerdan a uno de los coristas fallecidos

El mundo del vallenato está de luto tras la tragedia que sacudió a este género musical con la muerte de dos integrantes de la agrupación de Kbeto Zuleta, quienes se movilizaban en un bus que terminó en el río Ariguaní, entre los departamentos de Magdalena y Cesar.

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Entre las víctimas mortales de este siniestro vial, que es investigado por las autoridades judiciales en esta zona del Caribe colombiano, se encuentran Giovanny Lobo, corista del grupo, y el guitarrista Harold Santana, quienes fallecieron tras el fuerte impacto.

Por medio de la red social Instagram se conoció un video en el que se ve a Lobo haciendo coros para la socióloga, teóloga y líder religiosa Jacyn Guerrero, en medio de un evento cristiano en la capital del Cesar. Las imágenes muestran que el músico también interpretaba canciones cristianas.

“Hoy con corazones entristecidos recordamos a Giovany Lobo (corista ☝🏻… ‘Canta bonito, Pastora’), con quien compartimos muchísimas veces las Grandezas del Reino de los cielos y adoramos juntos al Señor 🙌🏻 y que hoy partió de esta tierra a causa de un accidente automovilístico 😭😭♥️. ¡El Señor abrace con su consolación a toda la familia en este momento difícil! 🙏🏻 Por siempre en nuestros corazones, Giova”, escribió.

Por su parte, el senador Honorio Henríquez se pronunció a través de su cuenta en la red social X, donde lamentó lo sucedido y le envió un mensaje a la hermana de la voz líder de la agrupación, quien terminó gravemente herida.

“Toda nuestra solidaridad con mi amiga, la senadora @claudiamzuleta, por el lamentable accidente ocurrido en Bosconia, en el que resultaron afectados su hermano, Carlos Alberto Zuleta, y su agrupación musical. Lamentamos profundamente el fallecimiento del corista Giovanny Lobo y del guitarrista Harold Santana. Nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos. Nuestra solidaridad y acompañamiento a todas las familias afectadas en este difícil momento”, dijo.

Los lesionados son Carlos Alberto Zuleta García, Miguel Ángel Hoyos Vargas, Radamell Uribe Navarro, Efraín Alfonso Zuleta Peña, Diego Armando Brito Martínez, Yefersson Estrada Peñaloza, Carlos Eduardo Quintero Olmedo, Diomar Torrado, Gabriel Tosoleta y Edgardo Elías Jiménez Pertuz.

Por su parte, el músico Norberto Rodríguez relató, en una entrevista con el periodista Jorge Cura, los dramáticos momentos que atraviesa tras conocer el accidente de tránsito que sufrieron sus compañeros.

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El artista dijo que se había quedado en el municipio de El Carmen de Bolívar para después trasladarse a Barranquilla, lo que evitó que estuviera en el bus involucrado en este aparatoso accidente de tránsito.

“Nosotros siempre tenemos la costumbre de que nos quedamos ahí en El Carmen de Bolívar y tiramos para acá, para Barranquilla, y ellos siguieron de allá para Valledupar. Y según me dice mi mánager, Esteban Bolaños, el muchacho auxiliar que llevaron nuevo para cubrir la ruta del compromiso como que se durmió, perdió el control y se fueron al río Ariguaní, ahí al puente que está más allá de Bosconia”, relató.