Músico de la agrupación de Kbeto Zuleta revela posible causa del accidente que dejó dos muertos y 20 heridos

Se conocen nuevos detalles del accidente de tránsito del bus en el que se movilizaba la agrupación musical de Kbeto Zuleta, hijo del maestro Poncho Zuleta, cuando transitaba por una vía del Magdalena hacia Bosconia, Cesar.

Se conoce el estado de salud de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, tras accidente: le amputaron una de sus extremidades

El automotor quedó dentro del río Ariguaní y dos pasajeros fallecieron por la gravedad de las lesiones que sufrieron. Unas 20 personas más están heridas y reciben atención médica especializada.

Por su parte, el músico Norberto Rodríguez relató, en una entrevista con el periodista Jorge Cura, los dramáticos momentos que atraviesa tras conocer el accidente de tránsito que sufrieron sus compañeros.

El artista, también conocido como El Pony, dijo que se había quedado en el municipio de El Carmen de Bolívar para después trasladarse hacia Barranquilla, lo que hizo que se salvara de este aparatoso accidente de tránsito.

Accidente de la agrupación de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta: estos son los fallecidos

“Nosotros siempre tenemos la costumbre de que nos quedamos ahí en El Carmen de Bolívar y tiramos para acá, para Barranquilla, y ellos siguieron de allá para Valledupar. Y según me dice mi mánager, Esteban Bolaños, el muchacho auxiliar que llevaron nuevo para cubrir la ruta del compromiso como que se durmió, perdió el control y se fueron al río Ariguaní, ahí al puente que está más allá de Bosconia”, relató.

Pese a este testimonio, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas de este hecho.

“Hay dos muertos, mis mejores amigos. Ustedes me perdonan que me escuchen hablando así, pero se murió Adolfo Santana, el guitarrista, Giovanni Logo, el corista, en el momento de eso que tengo informado y que me están llamando todas las personas de Valledupar”, manifestó.

Se conoció que entre los heridos está Carlos Andrés Manjarrés, quien presenta abdomen agudo y contusión de tórax. A Hernando José Noriega ya le amputaron la pierna izquierda y presenta trauma en cráneo y trauma en tórax. Ambos están entre los heridos de mayor gravedad.