Poncho Zuleta dejó desgarrador mensaje, tras muerte de Daniela Zuleta; mostró el gran dolor que hay en su familia

La muerte de Daniela Zuleta Gnecco, una adolescente de 15 años y sobrina del acordeonero vallenato Iván Zuleta, sigue generando conmoción. El caso se conoció de forma pública el pasado 10 de marzo y ocurrió en Valledupar, capital del departamento del Cesar.

Poncho Zuleta se pronunció por la muerte de Daniela Zuleta

El dolor de la familia se hizo evidente durante el velorio. En medio de la despedida, varios asistentes notaron lo afectado que estaba Iván Zuleta, reconocido acordeonero del vallenato y rey del festival.

El músico, acompañado por su hermano Fabián Zuleta, no pudo ocultar la tristeza por la pérdida de su sobrina.

Las imágenes del momento circularon rápidamente en redes sociales. En algunos videos se observa al artista llorando, abrazando a sus familiares y acercándose a una fotografía de Daniela colocada en la pared, una escena que conmovió a muchos usuarios que siguieron la despedida de la joven.

A través de sus redes sociales, el famoso cantante Poncho Zuleta dejó un mensaje lamentando la muerte de la pequeña niña de apenas 15 años.

“Hoy mi corazón y el de toda la familia Zuleta están llenos de tristeza por la partida de Daniela Isabel Zuleta Gnecco. Era una joven llena de luz, de cariño y de sueños, de esas personas que con su presencia alegraban la vida de quienes la rodeaban. Su ausencia nos duele profundamente, pero su recuerdo vivirá siempre en nuestros corazones”, escribió Poncho al iniciar el lamento por la pérdida.

En el mismo post, el famoso cantante, intérprete de Mañanitas de invierno, dio las condolencias a los miembros de su familia por la dolorosa e inesperada pérdida que enfrentan en este momento.

“A sus padres Fabian y Katherine, a su hermana, a mi sobrino @ivan_ zuleta, su tío y a toda nuestra familia, les envío un abrazo lleno de amor y fortaleza en este momento tan difícil. Que Dios reciba a Daniela en su gloria y nos conceda la paz para aceptar su partida. Paz en su tumba. Que el Señor la tenga en su santa gloria”, concluyó.

¿Qué le pasó a Daniela Zuleta Gnecco?

De acuerdo con los primeros reportes difundidos por medios locales, la menor fue encontrada inconsciente dentro de su habitación.

Sus familiares la trasladaron de inmediato a la Clínica Erasmo, donde el personal médico intentó reanimarla siguiendo los protocolos de emergencia. Sin embargo, los médicos confirmaron que la joven ingresó al centro asistencial sin signos vitales.

Por ahora, las autoridades están a la espera del informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que permitirá establecer con exactitud qué ocurrió y cuáles fueron las causas del fallecimiento.