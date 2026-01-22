Gente

“Estaba como borracho”: le caen a Poncho Zuleta por confundir a Yeison Jiménez con Jessi Uribe al darle minuto de silencio

Los internautas no le perdonaron al cantante de vallenato este momento y lo llenaron de burlas y críticas.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

22 de enero de 2026, 6:17 p. m.
Le caen a Poncho Zuleta por pedir un minuto de silencio para Jessi Uribe y no Yeison Jiménez.
Le caen a Poncho Zuleta por pedir un minuto de silencio para Jessi Uribe y no Yeison Jiménez. Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @ponchozuletadiaz - @jessiuribe3 - @vallenatosymasna

Han pasado 12 días desde que Yeison Jiménez murió en aquel accidente de avioneta. El artista ha recibido homenajes póstumos y diferentes reacciones tanto de familiares como de amigos, seguidores y colegas de la industria musical.

Salió a la luz audio inédito de Yeison Jiménez; habló de la muerte e hizo petición: “No vaya a llorar”

Como era de esperarse, los artistas del género popular, sus amigos, fueron los primeros en enterarse, reaccionar y acompañar a su familia. Sin embargo, artistas de otros géneros también se han manifestado a través de redes sociales y eventos públicos.

Poncho Zuleta tuvo gesto con Yeison Jiménez y le salió mal

Uno de los últimos que quiso tener un gesto con el artista fallecido, su fanaticada y su familia fue el reconocido cantante vallenato Poncho Zuleta, pues estando en tarima pidió un minuto de silencio, pero un grave error le dañó el bonito gesto y terminó siendo motivo de burlas y críticas en redes.

Una vez estando en el escenario, de su boca salieron las palabras: “Un minuto de silencio por Jessi Uribe”, dijo, sin caer en cuenta de su equivocación al nombrar a un cantante que está vivo, activo en la música y lamentando la partida de su gran amigo.

¿Quién es el papá de Nicolás Arrieta? El reconocido político que marcó la historia de Colombia y hoy ve a su hijo en ‘La Casa de los Famosos’

El “efecto Benito” se sale de control: arriendos de hasta $100 millones y denuncias por cancelaciones masivas en Medellín

El último mensaje de Diego Mazabel antes de ser asesinado en Cali: “Gracias por decirme que sí”

Bochornoso momento: Poncho Zuleta confunde a Yeison Jiménez con Jessi Uribe en pleno homenaje y pide “minuto de silencio”

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el jueves 22 de enero para los 12 signos del zodiaco

Salió a la luz audio inédito de Yeison Jiménez; habló de la muerte e hizo petición: “No vaya a llorar”

Predicciones y horóscopo de fin de año del Niño Prodigio para hoy jueves, 22 de enero

Poncho Zuleta dio devastadora noticia y preocupó a sus seguidores: “Desde el cielo”

Poncho Zuleta aclaró la verdad detrás de su retiro de la música: “Seguimos raspando la olla”

Concierto en honor a Poncho Zuleta desata polémica por uso político del evento en Cartagena

En ese momento, Poncho Zuleta recibió una ola de abucheos en el lugar, y él, creyendo que era irrespeto, se mostró enfadado y les pidió a los asistentes que se callaran.

“Por favor, ey, por favor, cállense”, dijo fuertemente.

@vallenatosymasna

Aunque ya el cantante vallenato Poncho Zuleta lamentó el deceso de Yeison Jiménez, en una de sus recientes presentaciones se equivocó y pidió un minuto de silencio por Jessi Uribe, también cantante popular que está vivo.

♬ sonido original - Vallenatos y más na

Reacciones a la equivocación de Poncho Zuleta al honrar a Yeison Jiménez

Este video se viralizó rápidamente en las redes sociales y miles de internautas dejaron sus reacciones:

“Y tras de todo se emputa”; “Que se recoja Ponchito, ya está bueno, ya se le borra el cassette”; “Eche, ¿no es Yeison Jiménez el que se murió?”; “Mató al que no era”; “Poncho no es serio”; “La vejez lo pone a despedirse de todo el mundo”; “Estaba como borracho”; “Poncho no coordina una, es Yeison Jiménez”; “Que vivan los borrachos”; “Poncho hace pasar pena ajena”, fueron algunos de los comentarios en los videos que se hicieron virales.

Productor de Yeison Jiménez habló de un particular detalle en una transmisión en vivo que hizo: “Sí lo escuché”

Reacción de Poncho Zuleta a la muerte de Yeison Jiménez

El mismo 10 de enero, el cantante de vallenato publicó dos fotografías de Yeison Jiménez acompañadas de un largo texto en el que lamentó el fallecimiento del aventurero.

“Con el corazón roto y en la mano, lamento esta partida que nos duele a todos. Los que andamos llevando música y alegría sabemos que este camino también tiene sacrificios y riesgos, pero aun así salimos a cumplirle a la gente, porque cantar es nuestra forma de servir”, escribió inicialmente.

Además, envió sus condolencias a la familia: “Abrazo con el alma a la familia, a los amigos y al público de Yeison Jiménez. Se fue un artista, pero sobre todo se fue un muchacho lleno de sueños y de lucha. Tuve el placer de hablar con él detrás de escenarios que compartimos y fue muy grato para mí escuchar hablar a un muchacho soñador”, añadió.

Noticias Destacadas