“Estaba como borracho”: le caen a Poncho Zuleta por confundir a Yeison Jiménez con Jessi Uribe al darle minuto de silencio

Han pasado 12 días desde que Yeison Jiménez murió en aquel accidente de avioneta. El artista ha recibido homenajes póstumos y diferentes reacciones tanto de familiares como de amigos, seguidores y colegas de la industria musical.

Como era de esperarse, los artistas del género popular, sus amigos, fueron los primeros en enterarse, reaccionar y acompañar a su familia. Sin embargo, artistas de otros géneros también se han manifestado a través de redes sociales y eventos públicos.

Uno de los últimos que quiso tener un gesto con el artista fallecido, su fanaticada y su familia fue el reconocido cantante vallenato Poncho Zuleta, pues estando en tarima pidió un minuto de silencio, pero un grave error le dañó el bonito gesto y terminó siendo motivo de burlas y críticas en redes.

Una vez estando en el escenario, de su boca salieron las palabras: “Un minuto de silencio por Jessi Uribe”, dijo, sin caer en cuenta de su equivocación al nombrar a un cantante que está vivo, activo en la música y lamentando la partida de su gran amigo.

En ese momento, Poncho Zuleta recibió una ola de abucheos en el lugar, y él, creyendo que era irrespeto, se mostró enfadado y les pidió a los asistentes que se callaran.

“Por favor, ey, por favor, cállense”, dijo fuertemente.

Reacciones a la equivocación de Poncho Zuleta al honrar a Yeison Jiménez

Este video se viralizó rápidamente en las redes sociales y miles de internautas dejaron sus reacciones:

“Y tras de todo se emputa”; “Que se recoja Ponchito, ya está bueno, ya se le borra el cassette”; “Eche, ¿no es Yeison Jiménez el que se murió?”; “Mató al que no era”; “Poncho no es serio”; “La vejez lo pone a despedirse de todo el mundo”; “Estaba como borracho”; “Poncho no coordina una, es Yeison Jiménez”; “Que vivan los borrachos”; “Poncho hace pasar pena ajena”, fueron algunos de los comentarios en los videos que se hicieron virales.

Reacción de Poncho Zuleta a la muerte de Yeison Jiménez

El mismo 10 de enero, el cantante de vallenato publicó dos fotografías de Yeison Jiménez acompañadas de un largo texto en el que lamentó el fallecimiento del aventurero.

“Con el corazón roto y en la mano, lamento esta partida que nos duele a todos. Los que andamos llevando música y alegría sabemos que este camino también tiene sacrificios y riesgos, pero aun así salimos a cumplirle a la gente, porque cantar es nuestra forma de servir”, escribió inicialmente.

Además, envió sus condolencias a la familia: “Abrazo con el alma a la familia, a los amigos y al público de Yeison Jiménez. Se fue un artista, pero sobre todo se fue un muchacho lleno de sueños y de lucha. Tuve el placer de hablar con él detrás de escenarios que compartimos y fue muy grato para mí escuchar hablar a un muchacho soñador”, añadió.