Productor de Yeison Jiménez habló de particular detalle en transmisión en vivo que hizo: “Sí lo escuché”

La industria musical sufrió una dolorosa pérdida tras el accidente que tuvo Yeison Jiménez en una avioneta, el pasado 10 de enero. El cantante perdió la vida junto a otros cinco hombres, quienes se movilizaban para un compromiso laboral.

Este acontecimiento marcó bastante al público y a los representantes del género popular, ya que todo se dio bajo circunstancias que siguen siendo investigadas por las autoridades competentes. Cientos de preguntas siguen abundando, intentando saber cómo ocurrió todo.

Días después de la tragedia, las miradas de algunas personas se posaron en el equipo del cantante, quienes hicieron transmisiones en vivo y publicaciones para informar cómo sería todo tras su partida. Uno de los que más dio de qué hablar fue Georgy Parra, productor, quien realizó un ‘live’ y terminó siendo foco por un detalle particular.

Camilo Silva, expiloto de Yeison Jiménez y amigo de Fernando Torres, rompió el silencio tras accidente aéreo: “Nadie sabe”

De acuerdo con lo registrado, el profesional interactuó con sus seguidores a través de un video, contando un poco de lo que pasaba dentro de la carrera de Yeison Jiménez. Al mencionar al representante del intérprete, se escucha un supuesto susurro que dice “Rafa”, nombre de la persona con la que se encontraría el famoso ese día que murió.

A pesar de que esto causó alboroto en los usuarios de redes sociales, Parra no se había pronunciado al respecto. No obstante, horas después de lo ocurrido, compartió un inesperado video, donde confirmó que sí escuchó lo mismo.

El productor aseguró que era muy raro esto, ya que jamás se percató de algo en la transmisión en vivo. Al profundizar, indicó que evitaba pensar en ello, pues entendía que cada conclusión se sacaba dependiendo de las creencias.

“Por ahí vi una psicofonía en la que en el ‘live’ anterior escucharon como un grito de Rafa. La verdad, sí lo escuché; es raro que haya estado ese sonido ahí, pero he estado pegado espiritualmente y tratando de no pensar en esas cosas”, dijo.

“Finalmente, yo creo que cada uno saca conclusiones según sus creencias. Mi mamá era una persona muy espiritual y siempre me enseñó que después de la muerte no había nada más, sino que uno entraba en un descanso eterno y uno quedaba en la memoria de Dios”, agregó.

Lo particular también fue que Parra contó una experiencia personal, la cual lo ponía a analizar todo distinto.

“Es raro, porque mi mamá falleció y también como que la he sentido a ella (...) Uno se aferra a lo que lo hace sentir bien”, finalizó.