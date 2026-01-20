Gente

Productor de Yeison Jiménez recordó las alarmantes últimas palabras que le dijo antes de morir; revivió el momento: “Recuerdo que me reí”

El también amigo se mostró afectado al recordar este instante tan complejo.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

20 de enero de 2026, 1:14 p. m.
Productor de Yeison Jiménez reveló las últimas palabras que le dijo el cantante.
Productor de Yeison Jiménez reveló las últimas palabras que le dijo el cantante. Foto: Instagram: @yeison_jimenez

El pasado 10 de enero, la voz de Yeison Jiménez, uno de los mayores exponentes de la música popular colombiana, se apagó por completo, pues falleció luego de sufrir un accidente aéreo en el departamento de Boyacá.

El artista perdió la vida en una ruta entre los municipios de Paipa y Duitama, mientras pretendía viajar a Marinilla, Antioquia, pues tenía una presentación allí.

La pérdida de este cantante dejó una gran huella tanto en su familia como en sus amigos, colegas, seguidores y miembros de su equipo. Dentro de las personas que continúan lamentando lo sucedido y deseando que este momento nunca hubiera sucedido está Georgy Parra, el productor de Yeison Jiménez.

https://www.semana.com/nacion/articulo/atencion-yeison-jimenez-reconocido-cantante-de-musica-popular-murio-en-un-accidente-de-una-avioneta-en-paipa/202651/

Productor de Yeison Jiménez reveló la última conversación que tuvo con el cantante

Recientemente, Georgy Parra, productor del artista, publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en el que habló del fallecido cantante y de la última conversación que sostuvieron frente a frente.

Gente

Murió reconocido cantante de música popular en México, a los 62 años; le había tirado pullas a Ángela Aguilar

Gente

Nuevo problema para equipo de Yeison Jiménez; alertaron por preocupante tema tras muerte del cantante: “Su ayuda es fundamental”

Gente

Horóscopo y prevenciones para este martes, 20 de enero, según Nana Calistar

Gente

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para hoy martes, 20 de enero

Gente

Sale a la luz uno de los últimos mensajes que Yeison Jiménez envió por WhatsApp antes del accidente

Gente

Johanna Fadul es la nueva líder de La casa de los famosos; tomó decisión e ingresó nuevo integrante

Gente

Números millonarios: Walter Mercado reveló las cifras para ganar la lotería el 20 de enero

Gente

La razón por la que Jhonny Rivera no asistiría al concierto en honor a Yeison Jiménez: “Muy difícil”

Gente

“Repudiamos estas afirmaciones”: el contundente comunicado de Jessi Uribe tras ser vinculado con la muerte de Yeison Jiménez

Gente

“Una vaina loquísima”: estos eran los curiosos gustos de Yeison Jiménez

Según contó Parra, una característica bastante particular de Yeison era que siempre vivía afanado por lograr sus cosas, metas y proyectos, como si tuviera un reloj en contra.

Esto también lo dejaba ver a la hora de hacer canciones, y Georgy Parra mencionó que justo esto pasó a la hora de grabar su última colaboración con Luis Alfonso, Destino Final.

YouTube video pwIu-GSvWro thumbnail

Si bien esta canción es un dueto, fue grabada por separado por cuestión de agenda de ambos cantantes, y en el momento en el que Parra se encontró solo con el artista, él soltó un comentario en el que hizo referencia a que sentía que no le quedaba mucho tiempo de vida.

“Me dice: ‘yo necesitaba grabar un tema así, yo siento que no voy a durar mucho’, y lo dijo así de una. Yo estaba en el celular y recuerdo que me reí, medio lo miré: ‘vos si hablas’ y le pegué una palmada en la rodilla”, recordó Georgy.

El productor afirmó que el video lo publicaba con el único motivo de querer desahogarse, y aseguró que lo hacía también con el mayor respeto a su familia.

“Me quería desahogar un poco y compartirles cosas importantes que viví al lado de un hermano y que conocieran su lado más humano, @yeison_jimenez ¡Con mucho respeto por su familia! Georgy Parra", escribió en la descripción del video.

Nuevo problema para equipo de Yeison Jiménez; alertaron por preocupante tema tras muerte del cantante: “Su ayuda es fundamental”

Varios de los seguidores han mencionado que, aunque ya sabían el gran ser humano que era Yeison, este tipo de comentarios de personas que lo conocen permite que se reafirme su leyenda. “Qué bonito escuchar a cada persona que había en el entorno de Yeison, escucharlas es ratificar qué gran ser humano era y qué grandes seres humanos quedan para seguir haciendo eterno”, se lee.

Más de Gente

Revelan todos los detalles del homenaje público que se le hará a Yeison Jiménez en el Movistar Arena.

Productor de Yeison Jiménez recordó las alarmantes últimas palabras que le dijo antes de morir; revivió el momento: “Recuerdo que me reí”

Martín Olivares, cantante de música popular en México

Murió reconocido cantante de música popular en México, a los 62 años; le había tirado pullas a Ángela Aguilar

Yeison Jiménez habla de su futuro y el de su familia.

Nuevo problema para equipo de Yeison Jiménez; alertaron por preocupante tema tras muerte del cantante: “Su ayuda es fundamental”

Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 15 de octubre de 2025.

Horóscopo y prevenciones para este martes, 20 de enero, según Nana Calistar

Niño Prodigio: predicciones para cada signo

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para hoy martes, 20 de enero

De Yeison Jiménez a Jessi Uribe, Luis Alfonso y Arelys Henao, esta es la generación que llevó al género de las cantinas al centro de la escena cultural en el país y el continente.

Sale a la luz uno de los últimos mensajes que Yeison Jiménez envió por WhatsApp antes del accidente

Johanna fadul

Johanna Fadul es la nueva líder de La casa de los famosos; tomó decisión e ingresó nuevo integrante

Esta jornada, deja que los astros sean una guía y que los números revelados por el universo acerquen a los creyentes a la fortuna.

Números millonarios: Walter Mercado reveló las cifras para ganar la lotería el 20 de enero

Jhonny Rivera contó detalles del estado de la familia de Yeison Jiménez.

La razón por la que Jhonny Rivera no asistiría al concierto en honor a Yeison Jiménez: “Muy difícil”

Los detalles de la separación de Karol G y Feid que sacude a las redes sociales

Karol G y Feid habrían terminado su relación de tres años hace varios meses, según TMZ

Noticias Destacadas