El pasado 10 de enero, la voz de Yeison Jiménez, uno de los mayores exponentes de la música popular colombiana, se apagó por completo, pues falleció luego de sufrir un accidente aéreo en el departamento de Boyacá.

El artista perdió la vida en una ruta entre los municipios de Paipa y Duitama, mientras pretendía viajar a Marinilla, Antioquia, pues tenía una presentación allí.

La pérdida de este cantante dejó una gran huella tanto en su familia como en sus amigos, colegas, seguidores y miembros de su equipo. Dentro de las personas que continúan lamentando lo sucedido y deseando que este momento nunca hubiera sucedido está Georgy Parra, el productor de Yeison Jiménez.

Productor de Yeison Jiménez reveló la última conversación que tuvo con el cantante

Recientemente, Georgy Parra, productor del artista, publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en el que habló del fallecido cantante y de la última conversación que sostuvieron frente a frente.

Según contó Parra, una característica bastante particular de Yeison era que siempre vivía afanado por lograr sus cosas, metas y proyectos, como si tuviera un reloj en contra.

Esto también lo dejaba ver a la hora de hacer canciones, y Georgy Parra mencionó que justo esto pasó a la hora de grabar su última colaboración con Luis Alfonso, Destino Final.

Si bien esta canción es un dueto, fue grabada por separado por cuestión de agenda de ambos cantantes, y en el momento en el que Parra se encontró solo con el artista, él soltó un comentario en el que hizo referencia a que sentía que no le quedaba mucho tiempo de vida.

“Me dice: ‘yo necesitaba grabar un tema así, yo siento que no voy a durar mucho’, y lo dijo así de una. Yo estaba en el celular y recuerdo que me reí, medio lo miré: ‘vos si hablas’ y le pegué una palmada en la rodilla”, recordó Georgy.

El productor afirmó que el video lo publicaba con el único motivo de querer desahogarse, y aseguró que lo hacía también con el mayor respeto a su familia.

“Me quería desahogar un poco y compartirles cosas importantes que viví al lado de un hermano y que conocieran su lado más humano, @yeison_jimenez ¡Con mucho respeto por su familia! Georgy Parra", escribió en la descripción del video.

Varios de los seguidores han mencionado que, aunque ya sabían el gran ser humano que era Yeison, este tipo de comentarios de personas que lo conocen permite que se reafirme su leyenda. “Qué bonito escuchar a cada persona que había en el entorno de Yeison, escucharlas es ratificar qué gran ser humano era y qué grandes seres humanos quedan para seguir haciendo eterno”, se lee.