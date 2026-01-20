Nuevo problema para equipo de Yeison Jiménez; alertaron por preocupante tema tras muerte del cantante: “Su ayuda es fundamental”

La muerte de Yeison Jiménez, junto a la de otras cinco personas en un fatal accidente de avioneta, generó una fuerte conmoción tanto en plataformas digitales como en los principales medios de comunicación. Familiares, amigos y seguidores despidieron a las víctimas con sentidos homenajes, elevando mensajes de despedida y paz para su eterno descanso.

Tras varios días atravesados por la tristeza y la nostalgia, los fanáticos del cantante comenzaron a preguntarse qué ocurrirá con el legado que dejó. Entre las inquietudes más frecuentes surgieron temas relacionados con el destino de sus empresas, los conciertos que quedaron programados y la administración de las regalías derivadas de su carrera musical.

Sin embargo, la atención giró hacia un nuevo problema que se le presentó al equipo de Yeison Jiménez, relacionado con uno de los negocios. A través de un comunicado oficial, denunciaron páginas fraudulentas, las cuales estaban suplantando su sitio web.

“Queremos informarles que hemos detectado la existencia de un sitio web NO OFICIAL que está suplantando y copiando parcialmente nuestra tienda en línea”, escribieron al inicio.

El pronunciamiento fue claro en plasmar la página falsa, aclarando que los productos solo se comercializaban por los canales autorizados que tenían. A esto se le sumó el hecho de que personas daban datos errados y cuentas personales para engañar.

“Este sitio fraudulento utiliza la dirección: tienda-yeisonjimenez.shop, NO pertenece a nuestra empresa ni está autorizado para vender nuestros productos. Nuestra ÚNICA tienda oficial es: https://tienda.yeisonjimenez.com. Aquí es donde realizamos todas nuestras ventas de manera segura”, se lee en el texto.

“Además, aclaramos que: NO vendemos productos a través de redes sociales. Personas ajenas a nuestra marca están falsificando productos y promocionándolos desde cuentas personales o perfiles no autorizados. Cualquier compra realizada fuera de nuestro sitio oficial puede exponer a los usuarios a estafas, robo de datos o productos falsificados”, agregaron.

Esta alerta funcionó para proteger a los fanáticos del cantante, quienes podían ser víctimas de este tipo de perfiles. Allí fue cuando se hizo una petición, intentando frenar esta clase de comportamientos fraudulentos.

“Solicitamos a toda la comunidad su apoyo: si encuentran páginas, perfiles o anuncios sospechosos que usen nuestro nombre o imágenes sin autorización, por favor, repórtenlos y denúncienlos en las plataformas correspondientes. Su ayuda es fundamental para que estos sitios fraudulentos sean retirados y sancionados”, afirmaron.

“Gracias por su confianza y por ayudarnos a proteger la seguridad de todos. Nuestro compromiso es ofrecer siempre productos auténticos, atención transparente y una experiencia de compra segura”, concluyó el pronunciamiento.