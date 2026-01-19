Equipo de Yeison Jiménez hizo un importante llamado y soltó alerta por delicado tema: “Puede comprometer la seguridad”

El fallecimiento de Yeison Jiménez, junto al de otras cinco personas en un trágico accidente de avioneta, provocó una ola de reacciones tanto en redes sociales como en distintos medios de comunicación. Familiares y allegados rindieron emotivos homenajes para despedir a las víctimas, expresando el deseo de que encuentren descanso eterno.

Luego de varios días marcados por el dolor y la melancolía, los seguidores del intérprete comenzaron a plantear interrogantes sobre distintos aspectos de su legado. Entre las principales inquietudes surgieron dudas relacionadas con el futuro de sus empresas, la realización de conciertos pendientes y el manejo de las regalías que dejó tras su partida.

Sin embargo, la atención de muchos seguidores se centró en un reciente comunicado que emitió el equipo de Yeison Jiménez, en el que hizo un llamado a los medios y portales digitales para tener cuidado con la información que se estaba publicando.

Testigos destapan verdad sobre accidente en el que murió Yeison Jiménez; expusieron detalles de la escena: “Bastante traumático”

Un comunicado oficial fue compartido en redes sociales, sirviendo como escenario para hablar sobre la importancia del cuidado y la reserva de datos relacionados con la vida del fallecido cantante. En este mensaje se aseguró que se debía existir responsabilidad al hablar del patrimonio de la celebridad.

Según se detalló, el equipo señaló que había versiones falsas y creadas desde las conjeturas, especulando sobre los bienes del artista popular y su familia. Allí se hizo énfasis en la seguridad y protección de la familia, la cual atravesaba un dolor profundo.

“Desde nuestro equipo hacemos un llamado respetuoso y firme a los medios de comunicación y generadores de contenido para actuar con responsabilidad frente a la información que se ha venido publicando sobre el patrimonio de Yeison Jiménez”, se lee al inicio.

“En medio del momento más difícil que atraviesa su familia —su esposa, sus hijos y sus seres más cercanos— la difusión de especulaciones sin sustento, datos no verificados o versiones construidas desde la conjetura no solo desinforma, sino que puede comprometer la seguridad y la tranquilidad de quienes hoy viven un proceso de duelo profundo“, agregó.

En este espacio se reafirmó que era de conocimiento público ese interés que había en Yeison Jiménez, pero se pidió priorizar a los seres amados del intérprete, quienes atraviesan este duelo.

“Reconocemos el interés público que genera la figura de Yeison, pero apelamos al criterio, la ética periodística y la sensibilidad humana para evitar replicar contenidos que no han sido confirmados por fuentes oficiales. La prioridad en este momento debe ser el respeto, la prudencia y el cuidado de una familia que merece atravesar esta etapa en paz y con dignidad”, puntualizó.

Por último, tras hacer una alerta sobre este tipo de acciones, el equipo agradeció la comprensión y el respeto, dejando sobre la mesa que la información oficial solo se compartiría por canales autorizados.

“Cualquier información oficial será comunicada únicamente a través de nuestros canales autorizados. Agradecemos la comprensión, el acompañamiento y la responsabilidad de todos. Familia y equipo de Yeison Jiménez”, concluyó.