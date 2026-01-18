Concierto de Yeison Jiménez en el Estadio El Campín: se confirma esperado evento y se anuncia cambio de fecha

La muerte de Yeison Jiménez dejó con un sinsabor a miles de personas. Muchos fanáticos lamentaron la pérdida, despidiéndolo de varias formas.

Pese al vacío que dejó el artista, muchos se preguntaron qué pasaría con el concierto programado para el 28 de marzo, en el Estadio El Campín, el cual lo emocionaba por ser una de las fechas que logró llenar.

Ante la inquietud de los fanáticos, el equipo de Yeison Jiménez anunció este 18 de enero que el show sí se realizará, aunque habrá un cambio de fecha. Según se conoció, este evento se llevará a cabo el 31 de enero.

Con un post en la cuenta oficial de Instagram del cantante, se conoció que este día vendría cargado de sorpresas y emociones, pues la banda del artista popular sería el eje central. Allí estarían estrellas invitadas, las cuales ya habrían confirmado su participación.

“El sueño del Aventurero sigue vivo 🙏🏼”, se lee al inicio.

En cuanto a lo planeado, el equipo de Sírvalo pues aseguró que las últimas entradas se pueden adquirir por TuBoleta.

“Y vamos a cumplirlo juntos. Este será un momento para marcar la historia de la música en Colombia y honrar el legado de Yeison Jiménez. Tal como Yeison lo tenía planeado, el evento contará con artistas invitados de primer nivel ya confirmados y el show central estará a cargo de su banda, con una puesta en escena especial que ya había sido adelantada por su equipo de trabajo, pensada como un homenaje a su legado artístico y a su público”, anunciaron.

Muchas reacciones inundaron la publicación, llegando a más de 45.000 likes. Los comentarios no se hicieron esperar, aplaudiendo a quienes estaban detrás de esta idea.

“La mejor forma de honrarlo”; “Vamos por el sueño aventurero”; “Háganle el mejor homenaje, trabajó mucho en eso”; “Su legado sigue vivo”; “Te admiraré por siempre”; “Honor se le rinde a quien honor merece”; “Qué emoción esta noticia”, entre otras opiniones.