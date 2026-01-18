Gente

Concierto de Yeison Jiménez en el Estadio El Campín: se confirma esperado evento y se anuncia cambio de fecha

El equipo del fallecido cantante soltó importante noticia con respecto a este esperado show que estaba programado.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

18 de enero de 2026, 9:48 p. m.

18 de enero de 2026, 9:48 p. m.
Yeison Jiménez, fallecido cantante de música popular.
Yeison Jiménez, fallecido cantante de música popular. Foto: Helen Ramírez

La muerte de Yeison Jiménez dejó con un sinsabor a miles de personas. Muchos fanáticos lamentaron la pérdida, despidiéndolo de varias formas.

Pese al vacío que dejó el artista, muchos se preguntaron qué pasaría con el concierto programado para el 28 de marzo, en el Estadio El Campín, el cual lo emocionaba por ser una de las fechas que logró llenar.

Ante la inquietud de los fanáticos, el equipo de Yeison Jiménez anunció este 18 de enero que el show sí se realizará, aunque habrá un cambio de fecha. Según se conoció, este evento se llevará a cabo el 31 de enero.

Testigos destapan verdad sobre accidente en el que murió Yeison Jiménez; expusieron detalles de la escena: “Bastante traumático”

Con un post en la cuenta oficial de Instagram del cantante, se conoció que este día vendría cargado de sorpresas y emociones, pues la banda del artista popular sería el eje central. Allí estarían estrellas invitadas, las cuales ya habrían confirmado su participación.

