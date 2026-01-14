Gente

Se conoce el primer pronunciamiento sobre concierto de Yeison Jiménez en El Campín; estaba programado para marzo

El artista perdió la vida en un fatal accidente aéreo, en el que también murieron otras cinco personas.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

14 de enero de 2026, 2:52 p. m.
Yeison Jiménez se preparaba para nueva fecha en El Campín de Bogotá.
Yeison Jiménez se preparaba para nueva fecha en El Campín de Bogotá.

La inesperada muerte de Yeison Jiménez generó una profunda conmoción en Colombia, especialmente por las circunstancias en las que ocurrió el trágico hecho el pasado 10 de enero de 2026. La avioneta en la que se movilizaba el cantante sufrió un accidente en territorio boyacense, dejando como saldo seis personas fallecidas, entre ellas el reconocido exponente de la música popular.

El suceso provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde cientos de usuarios manifestaron su dolor y solidaridad al conocer el impacto que la tragedia tuvo en la familia del artista. Mensajes de condolencia y acompañamiento inundaron las plataformas digitales, reflejando el cariño del público en medio de este momento marcado por la tristeza.

No obstante, Yeison Jiménez se encontraba de uno de los momentos más importantes y significativos de su carrera, preparándose para una serie de conciertos que daría en dos ciudades de Colombia. La celebridad se presentaría en Medellín y Bogotá, específicamente el 28 de marzo en el estadio El Campín.

Estos planes lo reunirían con sus fanáticos, quienes ya habían alcanzado el 98% del sold out.

Sin embargo, tras la dolorosa pérdida de la celebridad popular, las preguntas comenzaron a rondar con respecto al evento. En una entrevista con Blu Radio, Mauricio Vargas, empresario de Sírvalo Pues, compañía que organizaba los conciertos de Yeison Jiménez, destapó detalles de lo que se sabía sobre el show. El hombre afirmó que todo estaba listo, pero por el momento se desconocía el rumbo de esto.

En sus declaraciones, el encargado aseguró que todo dependía de la familia del cantante, esperando a que ellos definieran el rumbo de esta cita musical, donde estarían grandes estrellas.

“Nosotros teníamos todo ya montado, artistas confirmados, iba a estar con nosotros Álex Campos, el cantante de música cristiana, Jhonny Rivera y muchos más, pero si va a seguir o no es una decisión de su esposa, su hermana y su madre. Todavía no sabemos nada, estaba programado para el 28 de marzo”, mencionó.

Por el momento, las miradas se posaron en el homenaje que se llevará a cabo en el Movistar Arena, en el que se le dará una despedida por todo lo alto a uno de los grandes representantes del género popular.

